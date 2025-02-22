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中共17機艦船台海周邊活動 國軍嚴密監控應處

2025/2/22 11:07
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（中央社記者吳書緯台北22日電）國防部表示，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機8架次，其中3架次逾越台灣海峽中線進入北部及西南空域，並偵獲共艦7艘、公務船2艘，總計中共17機艦船持續在台海周邊活動，另有3顆中共空飄氣球，國軍嚴密監控與應處。

國防部今天公布中共空飄氣球活動，第1顆於昨天晚間6時55分在基隆西北方65浬、高度1萬6000呎偵獲，之後於昨天晚間8時35分消失；第2顆同於昨天晚間7時50分在基隆西北方71浬、高度1萬6000呎偵獲，之後於昨天晚間8時10分消失；第3顆於昨天上午9時10分在台中西南方90浬、高度8000呎偵獲，之後於昨天上午9時50分消失。

此外，國防部今天上午首次公布的文字資訊，有2顆中共空飄氣球的發現位置均為「台中西南方90浬」，且都是在昨天上午9時10分偵獲、昨天上午9時50分消失；國防部之後更正相關資訊，分別是在基隆西北方65浬、台中西南方90浬發現，並表示將會改進相關發布程序。

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根據國防部今天公布的「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，昨天上午6時至昨天下午3時55分，在台灣海峽空域偵獲中共6架次主戰機及無人機，其中1架次逾越海峽中線進入台灣北部空域；另於昨天上午10時50分至昨天下午2時15分，在台灣西南空域偵獲中共2架次主戰機。

國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。（編輯：張均懋）1140222

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