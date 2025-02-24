中共2空飄氣球、15機艦擾台 國軍嚴密監控應處

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（中央社記者楊堯茹台北24日電）國防部今天表示，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機5架次，其中3架次逾越台灣海峽中線進入西南及東南空域，並偵獲共艦10艘，總計中共15機艦，另偵獲2顆中共空飄氣球，持續在台海周邊活動。

國防部指出，23日上午6時至24日上午6時止，偵獲共機5架次，其中3架次逾越海峽中線進入西南及東南空域，及共艦10艘、公務船2艘，持續在台海周邊活動。

此外，國軍於23日晚間9時20分在基隆西北90浬偵獲1顆中共空飄氣球，高度為1萬4000呎，並於晚間10時35分消失；另一顆中共空飄氣球則是在24日凌晨2時5分於台中西南90浬偵獲，高度為3萬4000呎，橫越至東部於凌晨5時20分消失。

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根據國防部「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，23日上午8時10分至下午4時15分，在西南空域偵獲中共4架次主戰機，其中2架次逾越中線，上午6時至晚間11時20分，在西南及東南空域偵獲中共1架次輔戰機。

國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。（編輯：楊凱翔）1140224