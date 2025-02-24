加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
俄羅斯入侵烏克蘭
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭3/300
首頁 / 政治

俄烏戰爭3年 在台烏克蘭人：沒有烏克蘭和平無法永續

2025/2/24 16:50
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊堯茹台北24日電）俄羅斯入侵烏克蘭滿3年，波蘭駐台代表高則叡今天在公開活動表示，每一份對烏克蘭的支持都是一塊磚頭，砌起一道抵禦俄羅斯侵略的牆；在台烏克蘭人則說，至今未聞俄羅斯將受懲罰，更未聞烏克蘭在和談中的位置，「沒有烏克蘭，和平將不得永續」。

波蘭台北辦事處下午舉行「俄羅斯入侵烏克蘭3週年紀念活動」，由波蘭駐台代表高則叡（Cyryl Kozaczewski）主持，國合會副秘書長謝佩芬、多國駐台使節及各界人士與會，活動也放映以俄烏戰爭為主題的波蘭電影「人民」（Ludzie）。

烏克蘭自由民主聯盟駐東亞辦公室代表馬卡洛維奇（Mariia Makarovych）致詞時表示，今天在228國家紀念館舉行有象徵意義，228紀念館展示台灣人歷經的巨大悲劇，而烏克蘭也正歷經巨大悲劇、正為民主而戰。

對於美國總統川普（Donald Trump）主導與俄烏戰爭停戰協商，馬卡洛維奇強調，俄羅斯至今仍在開火，卻未聽聞將受到任何懲罰，更未聞烏克蘭在和談中的位置，「沒有烏克蘭，和平將不得永續」。

馬卡洛維奇說，俄羅斯有罪卻未受懲罰，逍遙法外的惡魔將故技重施，證據就是過去100多年來，俄羅斯已對西伯利亞、亞洲、中東、東歐以及北歐揮兵超過47次，許多國家甚至已從歷史抹除，俄羅斯正以政治宣傳影響學界，要把烏克蘭人對國家、國族的記憶抹除。

google news透過 Google News追蹤中央社

高則叡指出，威權進犯將提升民眾韌性以及對抗，因此相信烏克蘭終將戰勝，保衛自己的主權；而每一份支持與貢獻都是一塊磚頭，為烏克蘭砌起一道抵禦俄羅斯侵略的牆，感謝台灣以及外交部對烏克蘭的支持，以及協助在波蘭、歐洲的烏克蘭難民。

歐洲經貿辦事處處長谷力哲（Lutz Güllner）則說，歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）今天率歐盟高級官員抵達基輔，這清楚表達團結支持烏克蘭；對於這3年的苦難與不正義，必須強調「我們會堅定地與烏克蘭站在一起」。（編輯：蘇志宗）1140224

#川普
#俄烏戰爭
#俄羅斯
#范德賴恩
#烏克蘭
#歐盟執委會
#高則叡
高則叡
吳誠文：台灣願助民主國家發展半導體 波蘭也盼取經
川普
美國促俄烏儘速停火 莫斯科主張敲定長久和平協議俄烏戰爭3週年 歐盟對俄羅斯祭出第16輪制裁
俄羅斯入侵烏克蘭
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
俄烏戰爭3週年 澤倫斯基為人民「極度英勇」驕傲
50
更多編輯台推薦新聞：