卓榮泰25日赴立院施政報告 能否順利上台藍留伏筆

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（中央社記者陳俊華、王揚宇、劉冠廷台北24日電）立法院明天將邀行政院長卓榮泰施政報告，民進黨團幹事長吳思瑤今天說，盼國會運作回歸常軌，若藍營過當杯葛恐是自打嘴巴；國民黨團總召傅崐萁說，何時讓卓榮泰上台，端看卓榮泰是否有閣揆該有的高度。

立法院會25日將邀請行政院長卓榮泰進行施政方針及施政報告，並備質詢。

對於藍白兩黨是否讓卓榮泰順利上台、25日立法院會朝野攻防情形，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天受訪時說，希望一切都能按照議程安排及之前的朝野協商結論，盡可能讓國會運作及民主機制回到常軌，切莫一開議又壞了整個氣氛或規矩。

吳思瑤表示，當然希望新會期能順利展開，而且國民黨立委說要民生優先、化解朝野對立，如果第一天就採取過當的杯葛手段，甚至影響卓榮泰的施政報告，這恐怕對於藍營稱要民生優先是自打嘴巴。

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國民黨上午舉辦立法實務研討會，討論新會期優先法案，傅崐萁受訪時被問到卓榮泰是否會順利上台報告，他表示，當然會讓卓榮泰上台，但什麼時候上台，端看卓榮泰是不是有閣揆該有的形象、高度及責任，是不是有這能力擔任閣揆，這些都是考量的方向。

台灣民眾黨立法院黨團副總召張啓楷接受中央社記者訪問時表示，民眾黨團不會杯葛，會讓卓榮泰上台施政報告，並備質詢。（編輯：蘇志宗）1140224