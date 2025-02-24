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國合會助史瓦帝尼婦女赴印度參展 秀傳統串珠編織

2025/2/24 20:43
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（中央社記者楊堯茹台北24日電）全球最大Surajkund手工藝品商展23日落幕，國合會今天表示，「史瓦帝尼婦女微型企業輔導能力提升計畫」4名輔導戶婦女赴印度參展，秀出史國傳統串珠及編織藝品，國合會為當地婦女創造機會進行國際連結、拓展銷售市場。

國合會下午發布新聞稿指出，駐史瓦帝尼王國技術團協助當地婦女創業，受印度駐史瓦帝尼大使館經貿部門邀請，於7日至23日組團赴印度參與第38屆Surajkund國際手工藝商品貿易展，該展為全球最大手工藝商品展，此次共有4名史瓦帝尼婦女在國合會的協助下參展。

國合會表示，參展的4名婦女為「史瓦帝尼婦女微型企業輔導能力提升計畫」的輔導戶，本次參展主要以展示史瓦帝尼串珠和塑料編織為主，串珠為當地傳統手工藝，以植物果實、種子或動物骨頭加工成不同形狀，再以串珠手藝製成項圈、手環、腳環等，為當地傳統服飾的重要裝飾配件。

至於編織，國合會指出，源於植物草編，近年因考量實用性，開始利用塑料進行創作，由於塑料編織兼顧實用及美觀，漸獲當地市場消費者喜愛。

國合會表示，參展的史國婦女對此行感到相當興奮，均表示有機會到海外參展學習，能幫助她們透過觀摩其他不同國家、族群的創作，激盪出產品設計上更多想法，並期待作品在國際間被更多人看見。

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國合會指出，根據史瓦帝尼官方資料，史國微小中型企業計有5萬9283家，其產值約占GDP的60%，其中84%屬微型企業，並以女性雇主占多數。

國合會副秘書長謝佩芬表示，透過本次參展，國合會為當地婦女創造機會進行國際連結、拓展銷售市場，將受益婦女帶出國實戰，進一步實現外交部長林佳龍期許的榮邦精神，亦即台灣能幫忙，而邦交國（史瓦帝尼）能領路（Taiwan can help, and Eswatini can lead）。（編輯：林克倫）1140224

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