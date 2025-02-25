林靜儀發言惹議 卓榮泰：部會首長要謹言慎行

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（中央社記者王揚宇台北25日電）衛生福利部次長林靜儀遭指在社群軟體上討論醫院壅塞時發言不當，引發討論。行政院長卓榮泰今天受訪表示，對於醫院急診一床難求，他要求衛福部予以分析改善，所有從政人員與部會首長也一定要以人民為念，謹言慎行。

林靜儀遭指在社群軟體上討論醫院壅塞時發言不當。她24日說，溝通用語上會虛心檢討，但欲解決問題需加強落實分級醫療。衛福部長邱泰源則讚她專業能力與做事效率佳。

立法院會今天邀請卓榮泰進行施政方針及施政報告，並備質詢。卓榮泰會前接受媒體聯訪，針對林靜儀發言事件等議題，作相關說明。

卓榮泰指出，過去2週以來，行政院跟衛福部有多次聯繫，也始終要求衛福部針對目前在各大醫院急診一床難求讓民眾等待多時的現象，務必要及時予以分析改善，讓民眾能安心。

卓榮泰說，這2週以來，除了做無數次的檢討，不是只有昨天那次，他也感覺到衛福部人員除了感謝民眾共體時艱、醫護人員的合作外，都有焦慮現象。

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卓榮泰指出，不過無論如何都該謹言慎行，林靜儀也對外表示會檢討言行，他要求所有從政人員跟部會首長，一定要以國家為念、以人民為念，要謹言慎行，對國會、人民負責。

民眾黨立委陳昭姿在臉書（Facebook）發文表示，有名急診醫師在Threads上請林靜儀多關心急診科面臨的崩潰與壅塞問題，林靜儀卻以嘲諷語氣回應「呵呵，所以你的小腦袋裡，政府按一下鈕，事情就會完全改變了嗎？」。（編輯：潘羿菁）1140225