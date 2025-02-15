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台中新光三越氣爆 賴總統赴2醫院探視傷者

2025/2/15 12:36（2/15 12:51 更新）
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新光三越台中中港店13日氣爆，釀4死多傷。總統賴清德（前左）15日到台中林新醫院探視傷者，台中市長盧秀燕（前右）、民主進步黨立法委員何欣純（後右）等陪同。（台中市政府提供）中央社記者蘇木春傳真 114年2月15日
新光三越台中中港店13日氣爆，釀4死多傷。總統賴清德（前左）15日到台中林新醫院探視傷者，台中市長盧秀燕（前右）、民主進步黨立法委員何欣純（後右）等陪同。（台中市政府提供）中央社記者蘇木春傳真 114年2月15日
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（中央社記者蘇木春台中15日電）總統賴清德今天到台中市林新醫院與台中榮民總醫院，探視新光三越百貨台中中港店13日氣爆事故傷者。陪同的衛生福利部次長林靜儀說，賴總統請傷者安心療養，感謝醫療人員照護。

賴總統在林靜儀、台中市長盧秀燕與民主進步黨籍立法委員何欣純等陪同下探視傷者，林靜儀表示，很感謝這段時間醫療人員照顧與治療傷者，賴總統關切傷者後續工作權益、應有的補償與保障，並致贈慰問金感謝醫療人員。

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至於衛福部部分預算遭刪，林靜儀說，她拜託立法院支持強化國家醫療韌性、專業單位出國交流參訪、醫療相關宣導與心理健康業務等預算。

氣爆事故釀4死多傷，截至目前11人仍住院。（編輯：李明宗）1140215

新光三越台中中港店13日氣爆，釀4死多傷。總統賴清德（前右3）15日到台中榮民總醫院探視傷者，由院長傅雲慶（前右2）引導陪同。中央社記者蘇木春攝 114年2月15日
新光三越台中中港店13日氣爆，釀4死多傷。總統賴清德（前右3）15日到台中榮民總醫院探視傷者，由院長傅雲慶（前右2）引導陪同。中央社記者蘇木春攝 114年2月15日
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