政院研議總預算救濟程序 傅崐萁籲撤換閣揆

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（中央社記者王承中台北25日電）是否針對總預算提覆議，行政院長卓榮泰表示，還在研究如何行使合法合憲的救濟程序。國民黨團總召傅崐萁今天表示，卓榮泰只會對國會決議提覆議，希望總統賴清德換一位有能力執政的閣揆，卓榮泰如果沒有能力執政，就不要到立法院。

立法院已將今年度中央政府總預算審查報告送至行政院，外界關注行政院是否會在27日提出覆議。卓榮泰上午在立法院受訪表示，主計總處、財政部及公法學者還在研究如何行使合法合憲的救濟程序。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁、書記長王鴻薇、首席副書記長羅智強等人，今天在卓榮泰進行施政報告時，率國民黨立委在議場前召開記者會。

傅崐萁表示，立法院三讀通過史上新高的總預算，卓榮泰卻說窒礙難行，無法施政。在全世界先進民主國家中，一個無法施政的內閣，就必須下台，卓榮泰竟然寡廉鮮恥，今天還厚著臉皮到立法院施政報告，彰顯卓內閣就是詐騙內閣。

傅崐萁指出，卓榮泰的施政報告，不知所云，既然說窒礙難行，無法施政，為何今天又要到立法院施政報告。一位不會施政的行政院長，卻表示要對總預算提出覆議。只會對國會決議提出覆議，有什麼能力擔任行政院長，希望賴總統該換人就換人，換一位有能力執政的閣揆，卓榮泰如果沒有能力執政，就不要到立法院。

另外，傅崐萁也表示，民進黨對國民黨立委提出大罷免，就是想要拉下立法院長韓國瑜，讓民進黨團總召柯建銘當院長，請問全民是否同意，還是這就是賴總統的想法，他再次呼籲賴總統回頭是岸，回應民意，不要讓國家整年空轉。

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王鴻薇指出，行政院把覆議當三餐在提，對立法院三讀通過的總預算提出覆議前所未聞，還是如同韓國瑜的勸說，希望行政院不要對總預算提覆議，如果行政院認為窒礙難行，就提出解凍或追加預算，都願意協助。

王鴻薇表示，如果行政院還是執迷不悟，要對總預算提出覆議案，可預見的下場就是覆議不會成功。今年元旦，賴總統也說希望朝野和諧，所以希望民進黨、行政院能夠達成共識，總預算不要提覆議。如果賴政府要因為總預算讓朝野走向對立，就坐實製造朝野對立、院際對抗的是賴政府。（編輯：謝佳珍）1140225