花蓮議員提證據指查水表幕後授意 民政處長否認

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（中央社記者張祈花蓮縣25日電）花蓮立委罷免案傳出戶政人員登門查訪提議人爭議，有議員接獲爆料，公務員被要求複印提議人資料、指示登門查對等。遭指控是幕後授意的民政處長明良臻指出，一切依法、秉公處理。

花蓮無黨籍議員楊華美、民進黨籍議員張美慧今天在縣議會召開記者會，針對戶政人員未按選罷法查對資料，逕自親訪提議人住處的「查水表事件」提出質疑及爆料證據，要求花蓮縣府說明、檢調介入調查。

楊華美指出，根據選罷法規定，查詢提議人姓名、身分證及地址是否正確，戶政機關只需以電腦輸入即可核對，若是確認簽章是否為本人親簽，是由縣選委會寄發查詢單，都不會派員親訪，也不會是戶政機關主動查詢。

花蓮縣選委會在提交給中選會的檢討報告中提到，考量寄送查詢單難以在查對期限內完成，且疑義名冊均以郵寄方式寄送，辦理經費不足，且按公職人員選舉罷免法提議連署及查封作業辦法，沒有明確規定不得以行政委託請求戶政機關向當事人送達，當天是由花蓮市戶政事務所至提議人戶籍地址送達查詢單。

楊華美指出，根據檢討報告內容，有簽名疑似偽造情形須查對約莫10人而已，數量不多，並不會有經費不足或來不及完成的問題，且全台有數十件罷免案正在進行，依相同程序、查對時間，別的縣市都能依法寄出查詢單，為何只有花蓮做不到，必須親訪查對。

張美慧接獲民眾檢舉爆料，縣府高層要求戶政人員複印提議人資料，且明良臻在「民政處主管幫」line群組提醒「各位查對資料時務必不要單身」，隔日爆出「查水表」事件後，明良臻默默收回訊息。

張美慧拿出line訊息截圖對比質疑，明良臻知道且授意基層公務員違法外出訪談，罪證確鑿，會將相關檢舉資料提供給檢調單位。

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對於議員指控喝斥調查人員不配合調查、line工作群組指令等，明良臻今天接受媒體聯訪表示，沒有看到縣選委會報告，對內容不知情，行政程序法除了緊急事件，都應該有公文書，群組指令只是呼籲人員注意自身安全，都是按行政程序查核，秉公處理。

明良臻說，中選會查核過程跟結果，民政處一概不知，公務人員在不同機關執行任何項目，本來就有查實查核責任，對於行政協助協調，能夠完善清楚，能把交辦的事項執行得更好，尊重議員指控。（編輯：謝雅竹）1140225