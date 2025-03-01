國安局副局長 資通電軍指揮官簡華慶接任

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（中央社記者吳書緯台北1日電）國安局副局長張元斌中將屆齡退伍，軍方人士今天表示，因應科技情報及網路安全任務需要，國安局長蔡明彥核定原國防部資通電軍指揮部指揮官簡華慶中將接任。

總統賴清德2月26日主持「中華民國114年3月份將官晉任授階典禮」，核定少將孔乃德、楊承華、毛建秋晉任中將，萬先坤、張侯天汶、陳韋廷、何華興、滕運隆、李鵬霄、朱勉銘、林明華、胥存誠9位晉任少將；其中毛建秋晉任中將並升任國防部資通電軍指揮部指揮官。

知情人士今天說明，簡華慶曾任國防部陸軍通訓中心指揮官、通次室資安處處長、資通電軍副指揮官及指揮官等重要職務，擁有國防大學理工學院應用物理博士學位，具備資訊科技研發、資安風險管理及科情政策規劃等專業背景與能力，符合國安局當前任務重點與需要。

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此外，知情人士指出，簡華慶在應處境外勢力網駭侵擾方面，具有豐富實務經驗，並熟稔國安情報團隊運作機制。蔡明彥將借重其長才，協助推動國安局科技情報及網安業務，並統合國安情報團隊科技資源，提升戰略預警情報蒐研能量，確保維護國家安全與利益。

相關人士指出，張元斌中將於今天屆齡退伍，其任內戮力推動科情業務，並完成多項重要專案工作，深獲肯定。（編輯：黃瑞弘）1140301