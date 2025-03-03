幼兒園招生季 民團提供安全幼兒園篩選技巧

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（中央社記者林敬殷台北3日電）幼兒園不當對待事件頻傳，民進黨立委林月琴今天與全國幼教產業工會、靖娟兒童安全文教基金會舉行記者會，提供幼兒園安全檢核重點及原則，提供家長篩選安全幼兒園參考，並呼籲政府加強監管，保障孩子的安全與權益。

林月琴今天上午與靖娟兒童安全文教基金會、全國幼教產業工會在立法院舉行「幼兒園招生季來了！園所怎麼挑？配套措施要跟上」記者會。

林月琴說，將在立院新會期提案修法，針對教保違法事件處理辦法，明訂兒少專業委員應獨立出來並增加人數，並應加速編纂不當對待處理流程手冊，及修訂監視器調閱的具體做法，調閱要點或管理辦法，避免憾事發生。

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有鑒於3月起是幼兒園招生季，靖娟兒童安全文教基金會執行長許雅荏指出，從基金會長期服務個案中歸納3種常見不當對待的樣態包括，教師體罰、強迫體罰動作以及語言侮辱或情感忽視，她並建議家長，可以從幼兒的身體外觀、情緒丕變、生活作息改變，及是否有拒絕上學等反應的安全檢核4大重點，觀察幼童是否受到不當對待。此外，篩選幼兒園也可以從是否為合法立案、空間消防安全、工作人員要適任與親師溝通等項目進行選擇。

全國幼教產業工會理事長許文菁表示，家長可以透過篩選技巧，避開管理不善的幼兒園，包括：檢視園內教保人員是否有教師證，或為幼教、教保相關科系畢業；確認人力配置，3歲以上班級師生比為1：15或1：12，2歲以下幼幼班為1：8。理想情況下，每班應配置2名教保人員；確保收費透明，學期中不應額外收取上學期間的才藝、美語或簿本等費用。（編輯：蘇龍麒）1140303