台東幼兒園師涉凌虐4幼童 縣府：涉案2人停職

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（中央社記者盧太城台東縣2日電）台東發生某幼兒園4名學生遭老師施暴受傷。校長今天痛斥老師不法行為，她表示，看到影片後抱著家長痛哭。東縣府表示，調查報告4月底出爐，如屬實將嚴懲，目前涉案2老師停職。

民進黨籍立法委員伍麗華今天偕同台東縣國民黨籍縣議員張全馨嵐，以及台東某幼兒園學童家長在立法院召開記者會，指台東縣某小學學前特幼班（幼兒園），近期爆發幼童疑似遭教師不當對待案件。

這所學校陳姓校長上午在台東縣政府教育處出面說明，她在教育處長蔡美瑤陪同下指出，根據幼兒園老師最初說法，1月8日幼兒園老師發現學童嘴唇瘀青，於是對照監視器畫面認為是幼童拉扯桌上物品，被掉落物品打傷，於是拍照傳給家長，家長趕到學校，查看老師提供的影片沒看到老師毆打學生的畫面，晚上家長帶小孩去就診和開立驗傷證明。

校長說，隔天（1月9日）學校重新檢視監視器畫面，發現約下午1時40分的畫面看到老師對幼童不當對待的情事，「看到畫面我（校長）和其他老師都不忍心，抱著家長痛哭」，對老師的行為很氣憤，痛斥不法行為，立即向教育處通報，啟動調查，希望還給家長一個公道。

校長說，當下也立即將老師停聘。重新檢視近1個月的監視影片，發現另1老師知道有老師施暴未回報，因此這名老師目前也停聘接受調查。

校長強調，不管幼兒是否有受傷，只要老師有違法，就會通報依法究辦，杜絕違法，還給校園師生安心的環境。

有關家長質疑施暴老師，腦部受過傷，是否因此引起情緒不穩。

校長表示，施暴老師1年前為了保護學生摔倒，頭部重創受傷腦震盪，開刀搶救，請了1年病假，「能活著回來，大家都很慶幸」，回到學校後，從各種跡象、調查，老師都很正常，「只是這事件發生的太突然」。

有家長認為學校在1月9日就發現老師施暴，但直到2月底才告知家長，讓家長措手不及，是否隱匿證據。

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台東縣政府教育處長蔡美瑤表示，家長1月8日有帶小孩去驗傷，接著向警方報案，因此研判家長應該在1月9日就知道是老師施暴，影片也都有保留和交給教育處、警方，不會隱匿不見。

蔡美瑤表示，初步調查，幼兒園8名學童，有4學童遭不當對待。事件調查流程首先是學校通報，接著教育處調查，調查結果出爐後會有相關認定，如有事實就會懲處，教育處調查預計4月底出爐，如違法就會嚴懲；因家長也提告，檢警也在調查中。（編輯：李淑華）1140402