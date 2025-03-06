國民黨組律師團 因應罷免相關法律戰

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（中央社記者劉冠廷台北6日電）大罷免潮來臨，各地罷團持續推動連署罷免，國民黨今天宣布，將與地方組成全國律師團，因應綠營發動大罷免相關法律戰；國民黨考紀會主委、律師黃怡騰表示，在野黨要維護民主選舉結果，絕不容許被執政黨用投機取巧的方式來惡罷。

國民黨今天召開記者會，宣布成立律師團，因應綠營發動大罷免相關法律戰，黃怡騰指出，律師團成立的主要目的，除了監督選政機關要中立客觀、依法行政，也要監督執政黨有沒有運用不當事例影響選舉公正性。

黃怡騰說明，預計全台有18個縣市涉及到今年的罷免案件，目前地方黨部已邀請到52位在地律師參加，再加上中央律師團，預計共有60位以上的全國律師團，共同捍衛遭到惡罷的黨籍立委權利。

黃怡騰強調，對於罷免民進黨立委的團體，國民黨也會提供協助，綠營既然要以罷免來推翻大選結果，國民黨一定反惡罷，所有採取以罷制罷必要手段的團體，都一律支援。

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與會的律師簡榮宗解釋，這麼多律師站出來，就是認為罷免制度不能變成政黨惡鬥工具。去年基隆市長謝國樑被惡罷時，罷團也針對東岸廣場爭議鋪天蓋地提了許多訴訟，到現在所有的民事與刑事訴訟，謝國樑都勝訴，但也顯示罷免過程中有許多法律爭議跟法律戰，國民黨律師團將全力保護優秀從政黨員的權利。

針對5日赴監察院檢舉罷免團體涉嫌違法收取政治獻金，國民黨發言人楊智伃表示，國民黨揭露惡罷團體涉嫌違法收受政治獻金，罷團仍舊沒有提出任何回覆，也歡迎惡罷團體提告，相信法律會給善良跟正義最後的公道。（編輯：張若瑤、蘇志宗）1140306