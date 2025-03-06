陳培瑜憂學生受教權受損 盼政府規劃體育班退場時程

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（中央社記者王揚宇台北6日電）民進黨立委陳培瑜等人今天說，分析全台體育班的國中會考成績，未達基本學力的狀況遠超出想像，其中又以棒球體育班最為嚴重，呼籲政府正視學生受教權，教育部也應針對體育班退場提出明確時程規劃。

陳培瑜與非營利網路媒體「報導者」今天在立法院召開「12強奪冠後，誰來關心體育班被三振的受教權？國中棒球班會考5C為全國平均6倍調查分析」記者會，分析2019年至2022年學年度的全台體育班國中會考成績，提出建議。

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陳培瑜認為，運動部將於今年掛牌成立，現在也應該是要對過去的做法，例如奪牌主義的政策思維等，進行反思的時刻，政府應對外說明未來體育班的政策規劃。

陳培瑜指出，站在教育正常化的立場，在大方向上，體育班的業務應回歸教育優先的教育部，而非奪牌優先的運動部，也希望未來在經費與人員增補中，讓教育部國教署能有更多能量，於體育班退場轉型過程上，先落實教學正常化的目標，另也呼籲教育部針對體育班退場應提出明確的時程規劃。（編輯：張均懋）1140306