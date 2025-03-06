台積電擴大對美投資須過投審會 政院：待廠商申請

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（中央社記者賴于榛台北6日電）台積電宣布將擴大對美投資1000億美元，依法應事前向經濟部投審會申請核准。行政院發言人李慧芝今天說，投審會審查部分須待廠商向經濟部申請後，才會有更多說明。

美國總統川普（Donald Trump）和台積電董事長暨總裁魏哲家日前在白宮共同宣布，台積電將對美國再投資至少1000億美元，各界關注台灣能否持續保有半導體製造優勢。

行政院發言人李慧芝上午在行政院會後記者會表示，政府會持續支持半導體產業「以台灣為本、以世界為目標」，同時也有2個確保，「推進國內先進製程持續進步，以確保關鍵技術領先」以及「確保台灣在全球科技產業當中，也要占據關鍵地位」。

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電電公會理事長李詩欽近日透露，有多家AI伺服器大廠加速赴美生產，媒體詢問是否影響台灣出口、民間投資等經濟發展動能。李慧芝說，政府對科技業、半導體產業的態度是「根留台灣，擴大布局全球」。

李慧芝說，行政院長卓榮泰在院會已經裁示，台灣就是全球晶片最重要的製造基地，根據民間調查，台積電在2035年左右，台灣產能比重仍然會高於80%，政府會支持企業以台灣為本、向世界布局，持續帶動經濟與科技業長期發展及繁榮。（編輯：謝佳珍）1140306