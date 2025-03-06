修選罷法原民立委缺額就補選 高金素梅：無關大罷免

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北6日電）無黨籍立委高金素梅提案，若原住民立委缺額時應比照一般選區立委立即補選。高金素梅今天表示，不是針對民進黨籍原住民立委伍麗華、陳瑩，不希望有人把修法跟大罷免連上等號，要排除政治考量。

媒體報導，大罷免席捲全台，國民黨以罷制罷，鎖定民進黨籍原住民立委伍麗華、陳瑩，但若這兩人被罷免掉，依現行選罷法規定，因缺額未達1/2不用補選。高金素梅等人提案修法，只要原民立委有缺額就要補選。

高金素梅下午召集朝野協商時表示，一般選區的立委如有缺額可以馬上補選，但原住民選區卻沒相同機制，2011年平地原住民立委林正二因故離職，導致平原立委少1席，影響原民參政權，因此在民國113年4月提案。

高金素梅指出，該提案獲原民立委共識以及各黨派立委連署，包括伍麗華也是共同提案人，且113年7月12日立法院會決議，將相關草案逕付二讀，今天才召集協商。

國民黨團首席副書記長羅智強說明，現行法規定，如果原住民立委缺額未達1/2以上就不補選，換言之3位原民立委要只剩1個才會補選，是很奇怪的事，從捍衛原民權益角度，支持將當初立法不周的地方修法補強。

民眾黨團幹事長陳昭姿提到，在任何原因下，當原民立委有缺額時，應比照一般選區補選，這是天經地義，民眾黨樂觀其成。

伍麗華談及，大家能因為罷免伍麗華、陳瑩，特別重視這個問題，她個人是求仁得仁、心安理得。民進黨立委張宏陸認為，在複數選區的設計下，如果只有修原民立委，那議員、代表是否要一併考量，否則他們缺額也沒有補選。

高金素梅強調，這次的協商與提案，不是針對伍麗華或陳瑩，在113年民進黨還沒推動大罷免時，就已經提案，不希望有人把修法跟大罷免連上等號，要排除政治考量，真正為原民權益、參政權著想。

內政部次長吳堂安回應，考量原住民立委與區域立委同屬立委，原住民立委與區域立委出缺處理為相同規定，宜徵詢各界意見、凝聚共識，再往下推動。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

中選會主秘謝美玲指出，原住民立委出缺就補選，具維護原住民民意代表性的正面作用，但事涉選舉政策，尊重內政部意見。原住民立委不論出缺補選的應選名額多寡，都要辦理全國性選舉，須花費大量人力、物力，建議併同考量。

高金素梅最後表示，因修法仍待繼續溝通取得共識，後續依立法院職權行使法規定，移請立法院長韓國瑜召集協商。（編輯：張若瑤）1130306