綠擬下鄉宣講 吳思瑤：說明總預算遭刪傷人民福祉

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（中央社記者王揚宇台北10日電）民進黨預計12日中常會下達動員令，宣布啟動「人民是頭家政策說明會」。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天受訪表示，黨中央規劃的下鄉宣講重點，包括向人民報告總預算案被惡砍、惡刪下，造成國家施政困難、人民福祉受傷等情形。

黨政人士8日表示，民進黨預計12日中常會下達動員令，宣布啟動「人民是頭家政策說明會」，為期1個月，利用週六、週日開講由行政院長卓榮泰領軍加上兩位部長，總計12場，鎖定6都加上花蓮縣。

民進黨立法院黨團今天召開記者會，媒體關注罷免議題，指民進黨立法院黨團總召柯建銘日前暗示總統賴清德會「壓軸出場」，但目前賴總統未實際表態，以及柯建銘之前受訪稱大罷免是民意所趨，賴總統都說要下鄉宣講，難道還看不懂，這是否將賴總統推上第一線等議題。

吳思瑤說明，不需要持續炒作這個議題，因為民進黨的立場很清楚，對於發動罷免不適任國民黨立委的民間團體，絕對是第一線，民進黨會站在第二線協助民團，也絕對不會去搶風頭、掠人之美，反觀被鎖定罷免的民進黨立委，身兼民進黨主席的賴總統及全黨人員，都會協助被惡罷的立委。

吳思瑤表示，目前民進黨中央規劃的下鄉宣講活動，重點在於要負責任地向人民報告，當中央政府總預算案被惡砍、惡刪下，造成國家施政困難、人民福祉受傷等政策內容，以及在立法院發生的現狀，況且預算就是民生，包括總預算案、財劃法修法等，都是宣講規劃。

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關於美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）接受媒體專訪提及，美國是全世界最大能源出口國，能為台提供液化天然氣、核能等能源等，媒體詢問政府是否會調整非核家園政策。

吳思瑤回應，谷立言接受媒體專訪的發言內容，各界應正向解讀，因為台美強化、緊密而越來越深厚的合作，絕對是台美之間的重要方向，各種能源議題的合作，若唯一選項就是核能，這是比較切割式的解讀，未來任何的能源議題，台美之間會持續深化合作。（編輯：張若瑤）1140310