加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

柯文哲解除禁見最終日 柯父告別式後陳佩琪赴北所

2025/3/10 18:31
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙敏雅新北10日電）前台北市長柯文哲涉京華城等案遭羈押，獲裁准解除禁見至今天，與家人討論父親治喪事宜。柯文哲上午在戒護下返回新竹參與家祭。柯妻陳佩琪下午趕往北所探視，全程低頭不語。

柯文哲目前羈押在台北看守所。柯文哲的父親柯承發2月17日病逝，今天上午在新竹市生命紀念園區舉辦告別式。陳佩琪3月7日替柯文哲申請返家探視，希望能同意柯文哲今天參加告別式。

台北看守所副所長陳啟森接受中央社記者電訪時指出，柯文哲在8名人員戒護下，上午7時10分離開北所前往新竹奔喪。

針對柯文哲參加家祭全程沒上手銬及腳鐐，陳啟森表示，按照羈押法規定，審慎評估現場戒護風險，採適當戒護模式。北所則以訊息說明，將持續注意柯文哲身心狀況，必要時提供專業心輔資源。

家祭儀式結束後，柯文哲於上午10時16分從會場後方通道步出，由法警戒護上車離開。陳佩琪目送柯文哲離開時，在後方哭泣高喊「政治干預司法，司法迫害人權」。

google news透過 Google News追蹤中央社

柯父告別式結束後，陳佩琪下午2時許趕抵北所辦理接見，近3時步出北所，面對媒體提問均未回應，快步搭車離去。

柯文哲日前透過律師遞交聲請解除禁見、通信，以便與家屬討論柯父治喪事宜。台北地方法院2月27日裁定對柯文哲母親、妻子、弟弟、妹妹等4人解除禁見至今天。（編輯：李錫璋）1140310

柯文哲
柯文哲父親告別式 陳水扁馬英九韓國瑜弔唁陳智菡證實府擬派代表赴柯文哲爸爸告別式 柯家婉拒
陳佩琪
陳佩琪赴北所為柯文哲申請返家探視 盼3/10奔喪何瑞英陳佩琪現身北所探視柯文哲 帶2本書與菜
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

17
更多編輯台推薦新聞：