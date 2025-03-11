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曝卓榮泰約私下見面 黃國昌：要談就公開談

2025/3/11 14:48
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（中央社記者郭建伸台北11日電）民眾黨團總召黃國昌今天表示，行政院長卓榮泰透過政委傳話欲私下見面，但他明確拒絕，不可能私下見面；民進黨「人前手牽手，背後下毒手」史跡斑斑，他可以被騙一次，不會被騙第二次，政院要談就公開談。

民眾黨立法院黨團今天舉行「民進黨政府貪腐浪費，A走的錢何時要討回」記者會，黃國昌指出，包含就業安定基金遭濫用、迷你足協浮報帳目，都反映出民進黨政府花納稅錢不手軟，行政院近日更傳出準備下鄉宣講罷免在野黨立委，這根本是全世界民主的笑話，政院下鄉前，民進黨政府應先把過去幾年貪腐浪費交代清楚。

由於黃國昌昨天在直播時透露，曾有政委傳話表達卓榮泰想私下見面，媒體詢問這位政委是誰。

黃國昌表示，這位政委就是總統賴清德派去行政院督軍的人，他找人傳話說卓榮泰希望私下見面，但他明確拒絕，私下見面不可能；民進黨「人前手牽手，背後下毒手」史跡斑斑，他可以被騙一次，但不會被騙第二次。

黃國昌表示，他曾去前總統蔡英文官邸表達勞基法修法訴求時，蔡英文當時要求他保密，但一個多禮拜後，就找不具名的報導指稱他跑去找蔡英文密室協商，「當年報導都還在，我怎麼還會相信民進黨要求私下見面？」行政院要談事情可以，公開談就好。

黃國昌質疑，檯面上指責他與民眾黨是中共同路人，私底下卻找人傳話希望私下會面，民進黨的鬥爭手法與中國共產黨有什麼差別。

面對大罷免潮，有媒體報導指國民黨主席朱立倫可能轉向「有條件倒閣」，甚至有打算找黃國昌談。媒體詢問是否有此事。黃國昌表示，國民黨從沒有人找他談倒閣，這是捕風捉影的報導，台灣政壇充斥太多假訊息。

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國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹表態，想邀請黃國昌參加罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶活動，媒體也詢問，未來是否會一起辦活動。

黃國昌回應，上次他參加的「掃除綠衛兵行動」是公民自主活動，他僅協助一開始的號召與志工集訓，之後未介入干涉，沒有立場代替公民回答；但據他得到消息，這群志工在罷免第二階段時會更積極，未來活動只要符合「守護台灣民主」、「反對綠色威權」主軸，公民團體邀請時，他都樂於參與。（編輯：蘇龍麒）1140311

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