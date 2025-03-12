是否下鄉宣講 卓榮泰：有必要會到各地向人民報告

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（中央社記者王承中台北12日電）民進黨將啟動政策宣講，對於是否下鄉宣講財劃法修法，行政院長卓榮泰今天表示，無論覆議案通過與否，如果有必要，他都有可能到各地去，向人民報告。他說，人民心中還是有國家的。

立法院11日起將處理總預算、財劃法修正條文覆議案，民進黨中央已規劃在覆議案後，從15日起啟動8場「人民是頭家」政策宣講會，由行政院長卓榮泰領軍的行政團隊、地方民代、百工百業輪番上陣，首發場從台中市出發、新北場壓軸。

立法院今天召開全院委員會，針對行政院所提財政收支劃分法修正條文覆議案，邀卓榮泰報告及備詢。

國民黨立法院黨團書記長王鴻薇質詢時指出，今天下午將進行總預算、財劃法修法覆議案投票，財劃法的覆議案極可能不會通過。詢問卓榮泰未來是否也要針對財劃法修法下鄉宣講，告訴地方，中央政府不會給地方這麼多錢，還是要由中央政府集權跟集錢。

卓榮泰表示，無論覆議案通過與否，如果有必要，他都有可能到各地去，向人民報告。

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他說，中央政府如果喪失對財政健全的能力，也喪失對地方平衡、均衡的能力，包括國防、外交等屬於中央政府權限，不屬於地方自治事項，在財劃法修法後，還能否維持這樣的財政能力，這都應該讓地方知道。

王鴻薇表示，她很期待卓榮泰下鄉宣講財劃法，告訴地方人民，中央政府不要給地方這麼多錢。卓榮泰則說，人民心中還是有國家的。（編輯：蘇龍麒）1140312