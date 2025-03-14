加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

南方四島國家公園遭爆垃圾成堆 海管處：已處置完畢

2025/3/14 13:38（3/14 13:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
媒體14日報導指出，澎湖南方四島國家公園東吉嶼、東嶼坪嶼民生及遊客垃圾成堆。內政部國家公園署14日透過新聞稿說明，海洋國家公園管理處已偕同澎湖縣望安鄉公所全力處置完畢，未來也將持續確保垃圾有效處理，並鼓勵遊客自行帶走垃圾。（內政部國家公園署提供）中央社記者賴于榛傳真 114年3月14日
媒體14日報導指出，澎湖南方四島國家公園東吉嶼、東嶼坪嶼民生及遊客垃圾成堆。內政部國家公園署14日透過新聞稿說明，海洋國家公園管理處已偕同澎湖縣望安鄉公所全力處置完畢，未來也將持續確保垃圾有效處理，並鼓勵遊客自行帶走垃圾。（內政部國家公園署提供）中央社記者賴于榛傳真 114年3月14日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北14日電）媒體報導，澎湖南方四島國家公園東吉嶼、東嶼坪嶼民生及遊客垃圾成堆。內政部國家公園署今天表示，海洋國家公園管理處已偕同澎湖縣望安鄉公所全力處理，近期已無垃圾隨意丟棄的情形，未來也將持續確保垃圾有效處理。

聯合報今天媒體報導指出表示，澎湖「南方四島」列為國家海洋公園已10年，卻被遊客發現南方四島和望安鄉部分村落仍四處可見成包、成堆垃圾。

內政部國家公園署透過新聞稿指出，有關垃圾影響國家公園景觀及衛生疑慮問題，內政部國家公園署海洋國家公園管理處已偕同澎湖縣望安鄉公所全力處理，鄉公所也積極補足人力恢復垃圾清運工作，近期無垃圾隨意丟棄的情形。

國家公園署強調，後續將依國家公園法及廢棄物清理法對違規棄置垃圾者進行裁罰，並持續宣導「一人一袋」，鼓勵遊客自行帶走垃圾，共同維護國家公園的潔淨。

google news透過 Google News追蹤中央社

至於未來如何避免類似情況，國家公園署解釋，為優化垃圾管理方式，海管處、望安鄉公所及在地居民將持續研議，期望推動「行動垃圾車」模式，由清潔人員定時沿線收運居民家用垃圾，落實「垃圾不落地」政策，提升環境衛生品質。

國家公園署說明，海管處長徐韶良日前也拜會望安鄉代理鄉長洪棟霖，雙方針對東吉嶼垃圾分類減量、垃圾定期回運等議題深入討論，鄉公所也承諾將加派人力，並積極辦理垃圾定期回運的採購作業，確保垃圾能夠有效處理。（編輯：張若瑤）1140314

#內政部
#東吉嶼
#鄉公所
#廢棄物清理法
#洪棟霖
#國家公園法
#澎湖縣
#國家公園署
#內政部國家公園署
#海洋國家公園管理處
洪棟霖
澎湖望安花嶼村長補選疑爆買票 2女樁腳交保黃一航就任澎湖望安警分局長
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

74
更多編輯台推薦新聞：