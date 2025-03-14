南方四島國家公園遭爆垃圾成堆 海管處：已處置完畢

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（中央社記者賴于榛台北14日電）媒體報導，澎湖南方四島國家公園東吉嶼、東嶼坪嶼民生及遊客垃圾成堆。內政部國家公園署今天表示，海洋國家公園管理處已偕同澎湖縣望安鄉公所全力處理，近期已無垃圾隨意丟棄的情形，未來也將持續確保垃圾有效處理。

聯合報今天媒體報導指出表示，澎湖「南方四島」列為國家海洋公園已10年，卻被遊客發現南方四島和望安鄉部分村落仍四處可見成包、成堆垃圾。

內政部國家公園署透過新聞稿指出，有關垃圾影響國家公園景觀及衛生疑慮問題，內政部國家公園署海洋國家公園管理處已偕同澎湖縣望安鄉公所全力處理，鄉公所也積極補足人力恢復垃圾清運工作，近期無垃圾隨意丟棄的情形。

國家公園署強調，後續將依國家公園法及廢棄物清理法對違規棄置垃圾者進行裁罰，並持續宣導「一人一袋」，鼓勵遊客自行帶走垃圾，共同維護國家公園的潔淨。

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至於未來如何避免類似情況，國家公園署解釋，為優化垃圾管理方式，海管處、望安鄉公所及在地居民將持續研議，期望推動「行動垃圾車」模式，由清潔人員定時沿線收運居民家用垃圾，落實「垃圾不落地」政策，提升環境衛生品質。

國家公園署說明，海管處長徐韶良日前也拜會望安鄉代理鄉長洪棟霖，雙方針對東吉嶼垃圾分類減量、垃圾定期回運等議題深入討論，鄉公所也承諾將加派人力，並積極辦理垃圾定期回運的採購作業，確保垃圾能夠有效處理。（編輯：張若瑤）1140314