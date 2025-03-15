劉柏君訪美職業冰球聯盟 盼女性參與為體壇帶來改變

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者廖漢原紐約14日專電）無任所大使劉柏君今天前往美國職業冰球聯盟（NHL）參訪，說明台灣運動界在平權與女性參與的進步情況。早年曾為球場女廁奔走的她指出，國際平權意識提升讓她有機會成為棒球專業裁判，希望繼續為體壇帶來改變。

劉柏君在第69屆「聯合國婦女地位委員會大會」（CSW 69）期間前往紐約參與「台灣性別平等週」活動，14日拜會美國職業冰球聯盟，雙方就體育外交、青少年體育培訓及女性運動員賦權等議題交換意見。

劉柏君曾因美國國務院「全球運動導師計畫」安排，前往職業冰球聯盟接受大型運動管理、人員訓練與行銷等專業課程，拓展運動產業的視野，並將經驗帶回台灣職業運動。

她在駐紐約辦事處會見記者表示，這次來身分雖然不一樣，但還是以一個老朋友的心情回去，以往美國職業冰球聯盟對性別議題，尤其女性培育非常關注，這次特別提到希望未來還是可以開放更多的機會，對於女性或運動培育有興趣者可以繼續來實習。

「亞洲對冰球相對是比較陌生的，未來希望有更多合作機會，像大都會棒球隊有台灣日，希望未來職業冰球聯盟也可舉辦，讓大家更多認識這項運動，即便沒有機會打，其實很多人也沒打棒球，但也可以欣賞棒球。」劉柏君說。

回顧成為台灣首位棒球女主審，在國際間積極拓展女性參與運動產業，讓台灣能見度曝光，近20年來，劉柏君仍不厭其煩開心與世界分享早年的球場經驗，例如付之闕如的女性裁判休息室與數量不足的女廁。

「這10年來必須說改變非常巨大，巨大的程度是我難以想像，本來以為要推動很多年，可是台灣第一個大巨蛋，之前打12強資格與經典賽的大巨蛋，我們已經有女性裁判室了，不僅是女廁。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

她興奮笑說：「我當年在河濱球場為女廁奮戰，讓我有更衣室，現在是連大巨蛋都有女性裁判室了。」

劉柏君用「淒苦」形容初入行的頭幾年，她感謝國際性平潮流與相關政策的實行，透過許多機構協助讓她能夠深入學習並與世界接軌，這些都可以為體壇帶來改變。（編輯：陳慧萍）1140315