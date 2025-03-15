參訪亞創中心 鄭麗君：整合跨部會加速無人機發展

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（中央社記者黃國芳嘉義縣15日電）行政院副院長鄭麗君今天赴嘉義縣參訪「亞洲無人機AI創新應用研發中心」，確立無人機發展三大政策目標，並擬定五大推動策略，未來將積極整合跨部會資源，加速無人機產業發展。

鄭麗君今天參訪嘉義縣亞創中心行程，為不公開行程，採事後發布新聞稿；鄭麗君在嘉義縣長翁章梁、民進黨立委蔡易餘、王美惠等人陪同下參訪，並與超過20家無人機業者交流座談。

鄭麗君致詞指出，總統賴清德在就職演說中宣示，希望推動台灣成為「無人機民主供應鏈亞太中心」，並將無人機納入「五大信賴產業」中軍工產業的重要項目。由她負責整合督導的行政院無人機專案會議，近期已改名為「無人載具專案會議」，期盼打造整合型的無人載具供應鏈。

鄭麗君表示，政府將全力支持無人機國家隊發展，推動台灣成為無人機民主供應鏈亞太中心，為了達成無人機「產業發展、國防自主、民主供應鏈」三合一的政策目標，政府推出五大推動策略，策略一為「擴大國內外需求引導產業發展」，要求各部會積極開發無人機的多元應用，擴大對無人機產品及服務的採購，並全力拓展海外商機，與國際市場接軌。

策略二為「技術開發與國際鏈結」，她表示，針對無人機關鍵零組件，政府將提供租稅優惠支持業者開發、國際合作生產等多元方式支持技術開發，未來也希望協調國發基金推動政策性投資帶動量產，打造完整的產業供應鏈，進一步協助模組化、規格化，提升國際競爭力。

策略三為「形成產業聚落及生態系」，她指出，嘉義亞創中心已是台灣無人機產業的重要基地，有非常好的基礎，經濟部與嘉義縣正規劃成立亞創中心二館，搭配民雄航太園區，形成從研發、測試、製造、創新應用到國際合作的重要基地，推動嘉義成為國內無人機產業發展重鎮。

策略四為「訂定使用規範及推動資安檢測」，她說，政府將繼續推動資安檢測補助，連結國際資安認證，並協助業者減少成本負擔，持續優化相關措施，與國際標準接軌，協助廠商布局國際市場。

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策略五為「提升全社會防衛韌性」，她表示，無人機不僅具備商業應用價值，更在國防、災防等領域扮演關鍵角色，期待未來政府公務採購的無人機，或是民用的各式無人機，在帶動產業發展的同時，也都能協助強化賴總統所期待的國防、民生、災防、民主等四大韌性。

鄭麗君強調，無人機產業是台灣未來發展的亮點之一，期盼相關單位與產業共同努力，打造出最具競爭力的無人機產業鏈。（編輯：謝雅竹）1140315

行政院副院長鄭麗君（前左2）15日在嘉義縣長翁章梁（右2）等人陪同下，赴嘉義縣參訪「亞洲無人機AI創新應用研發中心」。（行政院提供）中央社記者黃國芳傳真 114年3月15日

行政院副院長鄭麗君（右3）15日在嘉義縣長翁章梁（右2）、民進黨立委蔡易餘（左）、王美惠（右）等人陪同下，赴嘉義參訪亞創中心並與業者座談。（行政院提供）中央社記者黃國芳傳真 114年3月15日