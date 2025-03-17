中共22機艦台海周邊活動 2顆空飄氣球擾台
2025/3/17 10:46
（中央社記者吳書緯台北17日電）國防部表示，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機13架次，其中逾越海峽中線7架次，並偵獲共艦9艘，總計中共22機艦持續在台海周邊活動，並偵獲2顆中共空飄氣球，國軍嚴密監控與應處。
國防部表示，偵獲2顆中共空飄氣球進入台灣防空識別區，第一顆空飄氣球於昨天清晨3時55分在台中西南方143浬、高度3萬2000呎偵獲，氣球向東飄行後於昨天上午6時30分在台灣本島中部上空消失；第2顆於昨天下午1時35分在基隆西北方79浬、高度2萬8000呎偵獲，氣球向東飄行於昨天下午2時55分在太平洋上空消失。
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根據國防部今天公布的「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，昨天上午6時35分至昨天下午4時15分，在台灣海峽空域偵獲中共13架次主、輔戰機及無人機，其中7架次逾越中線。
國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。（編輯：蘇志宗）1140317
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