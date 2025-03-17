加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台中母女逛誠品480商場遭誤報偷竊 盧秀燕、誠品致歉
首頁 / 政治

中科院將與3國立大學合作 加速民雄無人機園區發展

2025/3/17 11:43
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳書緯台北17日電）中科院今天指出，為整合產學研能量，加速「民雄航太暨無人機產業園區」發展，中科院將與台大、雲科大、虎科大3校於19日簽署「聯盟合作暨備忘錄」，共同推動科研計畫，增進無人機技術創新發展，強化台灣無人機產業的世界競爭力。

中科院表示，將與國立台灣大學、國立雲林科技大學、國立虎尾科技大學等3校，於19日共同簽署「聯盟合作暨備忘錄」，攜手合作未來園區的人才培育、營運管理、科學研究、醫療、氫能技術的發展，以及數位孿生與人工智慧技術導入無人機產業等議題，共創多贏目標。

配合國家無人機產業發展政策，行政院於民國113年8月核定「嘉義民雄航太暨無人機產業園區」開發預算。中科院指出，這次透過與3校策略聯盟開始，陸續和學研及產業等各界合作，期望完整建構研發、製造及測試驗證的無人機產學研合作生態系。

中科院表示，這次簽署的3校聯盟合作暨備忘錄，不僅是投入無人機產業發展上的重要里程碑，共同推動相關科研計畫，達成更多產學研合作成果，增進無人機技術創新發展的迭代速度，強化台灣無人機產業的世界競爭力，進一步成為未來產業發展的人才庫，也能達成人才培育、產業需求及促進地方經濟發展的「學用合一」效果。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

中科院指出，無人機是台灣建構不對稱戰力的重點項目之一，根據俄烏戰爭經驗，無人機消耗性高，必須具備自主生產的能力；因此中科院建立民雄園區不僅能讓民間廠商能夠在此擴廠，更能提供ODM（原廠委託設計代工）到OEM（代工生產）的豐富經驗，有效建構軍民整合量能。

中科院期望，未來再加上國內學研單位所帶來充沛的學術實力及人才，必能將研發成果實際運用到國防產業，共同打造無人機技術發展的新時代。（編輯：蘇志宗）1140317

#中科院
#俄烏戰爭
#國立台灣大學
#雲科大
#無人機
#產業園區
俄烏戰爭
法國人憂俄國威脅 民調：過半受訪者贊成恢復徵兵制卓榮泰：武統台灣非言論自由 要與全民為敵請離台
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

197
更多編輯台推薦新聞：