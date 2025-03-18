加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
圖輯／三月雪來了 玉山合歡山司馬庫斯成銀白世界
首頁 / 政治
賴清德
新聞專題
賴清德3/300
首頁 / 政治

急診壅塞傳賴總統下最後通牒 邱泰源：應該沒這回事

2025/3/18 10:55
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北18日電）媒體報導，總統賴清德針對急診壅塞問題，曾當面告誡衛福部長邱泰源「下最後通牒」。邱泰源今天說，應該沒有這回事，總統本身是醫師，不管是語氣、見解、指導，都非常專業、有效，相信未來會改善很多。

風傳媒17日報導，急診壅塞風暴讓醫療量能成為關注焦點，邱泰源在基層醫護不滿累積到最高點之際「突襲檢查，聲稱急診壅塞已獲緩；賴總統則下最後通牒，2月27日主持健康台灣推動委員會時，當場告誡邱泰源，「明年不要看到醫院急診又出問題」、「如果沒有創新作法，明年還是會一樣」。

立法院今天繼續進行施政總質詢。邱泰源會前受訪時表示，應該沒有這回事，賴總統本身是醫師，對人民的健康一直在推健康台灣推動委員會等各項措施，從人出生到臨終的生命歷程，所有照顧工作都一直在做。

邱泰源說，總統也期待醫療體系不要發生醫院、急診壅塞，即使碰到長假或傳染病比較多的情況下都能克服；賴總統不管是語氣、見解與指導，都非常專業、有效，大家都是在討論的情況下，給醫療團隊很好的指導，也會一一落實，相信未來應該會改善很多。

google news透過 Google News追蹤中央社

另外，鏡週刊評論指出，國民黨團推動普發現金新台幣1萬元，美其名為還稅於民，但每人普發1萬元，就是2300億元，應拿來創造全體國民最大的利益，最該做的就是用在改善全民健保、提升醫療體系。

邱泰源說，有關國家財政，行政院會站在國家發展、全體人民的健康照顧，會做周全的全盤規劃。（編輯：蘇龍麒）1140318

#邱泰源
#賴清德
#總統
#立法院
#行政院會
#急診
邱泰源
邱泰源：小總額有助醫院盈餘 掛號費不調漲台北區小總額將上路 大醫院掛號如常暫無費用調漲
立法院
顧立雄：中國是台海和平穩定的麻煩製造者上街宣講遭質疑 卓榮泰：說明政府政策沒有問題
賴清德
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
日華懇組國家韌性小組 古屋圭司：取經台灣修法對策
23
更多編輯台推薦新聞：