加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
影／輝達GTC推出開發人形機器人技術 實體登台與黃仁勳互動
首頁 / 政治

共軍在台灣周邊演習 美國防部：密切關注

2025/3/19 08:24（3/19 08:32 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國軍17日進行「立即備戰操演」，陸軍官兵下午在新北八里一帶活動。中央社記者吳書緯攝 114年3月17日
國軍17日進行「立即備戰操演」，陸軍官兵下午在新北八里一帶活動。中央社記者吳書緯攝 114年3月17日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者侯姿瑩華盛頓18日專電）台灣國防部17日陸續偵獲數十架次共機逾越海峽中線及其延伸線，中國國台辦證實「解放軍在台島附近開展演習」。美國國防部今天對此回應表示，有注意到台灣周邊的軍事活動，且「密切關注」。

台灣國防部17日指出，陸續偵獲數十架次共機逾越海峽中線及其延伸線，配合共艦執行「聯合戰備警巡」。國台辦隨後證實「解放軍在台島附近開展演習」，還稱這是「正當之舉、必要之舉」。

對於共軍又在台灣周邊進行演習，美國國防部一名發言人以背景方式回覆中央社記者提問表示，「我們注意到台灣周邊的活動，且正密切關注。」

為應對中共近年在台灣周邊海空域進行灰色地帶襲擾，且不排除透過「由演轉戰」模式對台攻擊，台灣軍方17日起執行為期5天的「立即備戰操演」。操演首日即偵獲共軍在當天上午與下午，分別對台執行聯合戰備警巡。

這包括17日上午陸續偵獲中共殲10、空警500等各型主、輔戰機及無人機計26架次出海活動，其中20架次逾越台灣海峽中線及其延伸線，進入台灣北、中、西南及東部空域；同日下午陸續偵獲中共殲10、空警500等各型主、輔戰機及無人機計28架次出海活動，其中22架次逾越台海中線及其延伸線。

google news透過 Google News追蹤中央社

國台辦發言人陳斌華宣稱，共軍「在台島附近開展演習」是「對賴清德不斷宣揚台獨分裂謬論、升高兩岸對立對抗的堅決懲戒」，是「對外部勢力干涉滋事的嚴正警告」，也是「捍衛國家主權、維護台海和平的正當之舉、必要之舉」。

總統賴清德13日召開「凝聚反併吞共識，因應中國統戰滲透」國安高層會議，將中國定調為「境外敵對勢力」，並針對台灣當前面對的國安及統戰威脅，提出恢復軍事審判制度、針對國人申請中國證件進行必要清查及管理等因應策略。（編輯：陳慧萍）1140319

延伸閱讀
國防部：中共常態對台軍事壓迫 國軍強化情監偵能力美國務院回應共軍戰備警巡 罕見重批明目張膽不負責圖輯／國軍立即備戰操演第2日 淡水河口設阻絕鏈、CM11戰車八里演練
賴清德
接見玉山論壇訪賓 總統：攜手國際夥伴對抗極權 實現印太新願景賴總統：強化台灣安全就是強化世界安全與繁榮
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

23
更多編輯台推薦新聞：