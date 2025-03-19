共軍在台灣周邊演習 美國防部：密切關注

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（中央社記者侯姿瑩華盛頓18日專電）台灣國防部17日陸續偵獲數十架次共機逾越海峽中線及其延伸線，中國國台辦證實「解放軍在台島附近開展演習」。美國國防部今天對此回應表示，有注意到台灣周邊的軍事活動，且「密切關注」。

台灣國防部17日指出，陸續偵獲數十架次共機逾越海峽中線及其延伸線，配合共艦執行「聯合戰備警巡」。國台辦隨後證實「解放軍在台島附近開展演習」，還稱這是「正當之舉、必要之舉」。

對於共軍又在台灣周邊進行演習，美國國防部一名發言人以背景方式回覆中央社記者提問表示，「我們注意到台灣周邊的活動，且正密切關注。」

為應對中共近年在台灣周邊海空域進行灰色地帶襲擾，且不排除透過「由演轉戰」模式對台攻擊，台灣軍方17日起執行為期5天的「立即備戰操演」。操演首日即偵獲共軍在當天上午與下午，分別對台執行聯合戰備警巡。

這包括17日上午陸續偵獲中共殲10、空警500等各型主、輔戰機及無人機計26架次出海活動，其中20架次逾越台灣海峽中線及其延伸線，進入台灣北、中、西南及東部空域；同日下午陸續偵獲中共殲10、空警500等各型主、輔戰機及無人機計28架次出海活動，其中22架次逾越台海中線及其延伸線。

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國台辦發言人陳斌華宣稱，共軍「在台島附近開展演習」是「對賴清德不斷宣揚台獨分裂謬論、升高兩岸對立對抗的堅決懲戒」，是「對外部勢力干涉滋事的嚴正警告」，也是「捍衛國家主權、維護台海和平的正當之舉、必要之舉」。

總統賴清德13日召開「凝聚反併吞共識，因應中國統戰滲透」國安高層會議，將中國定調為「境外敵對勢力」，並針對台灣當前面對的國安及統戰威脅，提出恢復軍事審判制度、針對國人申請中國證件進行必要清查及管理等因應策略。（編輯：陳慧萍）1140319