藍指阻加重虐童刑責 綠反控造謠、消費剴剴案

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中、王揚宇台北20日電）國民黨團書記長王鴻薇今天表示，日前立法院修法，民進黨力阻加重虐童致死刑責至無期徒刑或死刑，立法院公報都有記錄。為回應民眾訴求，國民黨團會再度提案修法，針對凌虐兒童致死者，加重處以無期徒刑或死刑。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤說，國民黨立委與議員不僅包庇、消費「剴剴案」，還造謠民進黨團反對修法、阻止加重虐童刑責，根本在誤導社會大眾。

台北市劉姓保母姊妹涉虐死一歲男童「剴剴」遭起訴，台北地院國民法官庭19日開庭審理。民眾發起聲援「加重虐童刑責」行動，逾200人集結法院外高呼不得假釋等訴求。

國民黨立法院黨團書記長王鴻薇、首席副書記長羅智強，今天在立法院國民黨團記者室召開記者會。王鴻薇表示，去年爆發剴剴案之後，國民黨團及國民黨立委共提出15個相關提案，其中有10案都針對凌虐兒童致死，處以無期徒刑、死刑納入修法，而當時民進黨立法院黨團或民進黨立委沒有任何提案。

王鴻薇指出，一年前在立法院社會福利及衛生環境委員會召開剴剴案專案報告，民進黨團幹事長吳思瑤占據備詢台讓會議無法進行，並稱時任召委的國民黨立委王育敏因具有兒福聯盟董事身分，不適合擔任會議主席，但這與進行專案報告有何關係，當時不讓衛福部長上台的就是民進黨團。

王鴻薇表示，日前修法並未將無期徒刑、死刑納入，是當時行政院、法務部和民進黨團、民進黨立委極力反對，立法院公報都有詳細記錄。國民黨團會再繼續提案，針對凌虐兒童致死者，加重處以無期徒刑或死刑，回應廣大公民團體和關心剴剴案的民眾。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜及民進黨立委林月琴、郭昱晴、沈伯洋上午也召開「國民黨怕罷免，連虐童案也消費」記者會，提出相關說明。

吳思瑤說，去年3月18日立法院衛環委員會邀衛福部報告兒虐案及備詢，當時辭去兒盟董事的王育敏擔任主席，引起民進黨立委不滿並要求更換主席，國民黨立委力挺王育敏等事件，也說國民黨立委王鴻薇、徐巧芯昨天發文消費「剴剴」案，並說明立法院去年討論加重虐童刑責時，是朝野黨團協商後取得共識也簽字，加重刑責至1/2。

吳思瑤說，各黨都簽字的修法共識，為何國民黨現在翻臉不認人，法不夠嚴、不夠好，可以再討論，但用造謠的方式來消費年幼生命，太不應該，況且民進黨在國會是少數黨，怎麼擋的下任何一個法案，請各界不要被誤導、亂帶風向。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

林月琴表示，國民黨護航還造謠，因為刑法加重虐童刑責是當時三黨共識，白紙黑字三黨幹部都有簽名，卻到處造謠民進黨阻止加重刑責，拿剴剴的生命代價抹黑、造謠，只能說心寒。

立法院會去年7月三讀修正通過刑法加重虐童刑責條文，對於未滿7歲之人，施以凌虐或以他法足以妨害其身心的健全或發育者，或是因而致人於死、致重傷者等，依各項規定加重其刑至1/2。（編輯：蘇志宗）1140320

國民黨團書記長王鴻薇（右）20日表示，民進黨力阻加重虐童致死刑責至無期徒刑或死刑，立法院公報都有紀錄。為回應民眾訴求，國民黨團會再度提案修法，針對凌虐兒童致死者，加重處以無期徒刑或死刑。中央社記者王承中攝 114年3月20日