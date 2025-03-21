前日本自衛隊幕僚長岩崎茂 獲聘行政院政務顧問

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（中央社記者戴雅真東京21日專電）日本「朝日新聞」報導，根據台灣政府消息人士，曾任日本自衛隊制服組最高領導人統合幕僚長的岩崎茂獲行政院聘為政務顧問。日本自衛隊前高層人士擔任台灣方面職務的情況極為罕見。

報導指出，根據相關人士透露，岩崎茂今年3月就任政務顧問，任期為1年，在上任時曾與行政院長卓榮泰會面。行政院的政務顧問屬於兼職且無給職。日本人當中，經營過餐飲業、目前定居台南，已經獲得台灣永久居留證的前日本東京都區會議員野崎孝男是擔任這個職位的首位外國人。

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報導稱，岩崎茂這次獲聘行政院顧問，可能反映台灣政府希望在安保領域加強與日本的關係，但此舉也很可能引發中國方面的不滿。

日本媒體人矢板明夫在臉書發文表示，岩崎茂於2012年至2014年擔任統合幕僚長，之前擔任過兩年航空幕僚長，也就是參謀總長和空軍司令。在日本的軍界、政界和經濟界都有廣泛的人脈和影響力。之前從來沒有聽說過有這麼高階的前日本軍人曾經給台灣當顧問。岩崎茂在日本軍中的地位，要遠遠高於當年白團的根本博和富田直亮等人。可見，今天日台之間的交流，應該是歷史上最密切的。（編輯：田瑞華）1140321