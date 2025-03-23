加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

赴美出席台商總會年會 江啟臣：台灣德州將增直航點

2025/3/23 12:07（3/23 12:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
立法院副院長江啟臣於於美國時間3月22日上午出席在休士頓舉辦的「世界台灣商會聯合總會」第31屆第2次理監事聯席會議開幕典禮。（江啟臣辦公室提供）中央社記者劉冠廷傳真 114年3月23日
立法院副院長江啟臣於於美國時間3月22日上午出席在休士頓舉辦的「世界台灣商會聯合總會」第31屆第2次理監事聯席會議開幕典禮。（江啟臣辦公室提供）中央社記者劉冠廷傳真 114年3月23日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉冠廷台北23日電）立法院副院長江啟臣在休士頓台商總會年會中致詞指出，有台商地方就有台灣的身影，美國新政府的政策走向及全球地緣政治變化劇烈，但他深具信心，台商絕對有能力克服困難，他也透露，除了休士頓外，未來德州與台灣可能增加一個直飛航點。

江啟臣辦公室今天發布新聞稿指出，江啟臣於美國時間22日上午出席在休士頓舉辦的「世界台灣商會聯合總會」第31屆第2次理監事聯席會議開幕典禮，出席人員還包括民進黨立委林楚茵、羅美玲、民眾黨立委林憶君、駐美代表俞大㵢、僑務委員會委員長徐佳青等人。

江啟臣在致詞時表示，對他而言，參與世界台灣商會聯合總會會議不僅是公務行程，更像是回到台商這個溫暖的大家庭，這份情感源於他與台商之間如兄弟姊妹般的深厚情誼，立法院就是台商朋友的家，歡迎大家常回台團聚。

江啟臣指出，台商在辛勤打拚之餘，仍懷抱著為國奉獻的使命感，因此，台商常是台灣在國際社會上拓展友誼最關鍵的橋梁與先鋒，也是最優秀的國民大使。有台商的地方就有台灣的身影，台商不僅是國家驕傲，更是國家的重要支柱。

google news透過 Google News追蹤中央社

江啟臣表示，很高興能再次造訪德州休士頓，休士頓是美國第4大城市、第2大港口，早已成為台灣企業在德州發展的重要起點，近期雙邊關係更顯著深化；他透露除了休士頓外，未來德州與台灣可能將增加一個直飛航點。

江啟臣說，美國新政府的政策走向及全球地緣政治變化劇烈，台商應已深有所感。然而，他深具信心，台商絕對有能力克服困難，並化挑戰為新契機、持續創造新局。（編輯：蘇志宗、林淑媛）1140323

#世界台商總會
#台商
#江啟臣
#德州
#民眾黨
#民進黨
#立法院
#僑務委員會
江啟臣
江啟臣訪美出席台商總會年會 將會晤當地政要台中血庫存量不到6天 捐血活動登場號召挽袖獻愛
立法院
綠營花蓮宣講 國民黨：停止造謠回歸理性討論新北政策說明會 朱立倫：反對修財劃法才應該被罷免
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

74
更多編輯台推薦新聞：