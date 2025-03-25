淡大邀日退役空將線上演講 學者盼台灣瞭解日方想法

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（中央社記者吳書緯台北25日電）繼前日本自衛隊統合幕僚長岩崎茂擔任行政院顧問後，日本航空自衛隊退役將領小野田治4月將透過視訊在台灣發表演講。邀請小野田治演講的淡江大學教授蔡錫勲表示，盼透過演講讓台灣各界瞭解日方想法。

小野田治4月10日將以「川普政權的印太安全保障戰略與日本的安全保障」為題，以英文透過視訊方式進行演講，屆時淡江大學將於校內公開轉播。

現為日本安全保障戰略研究所高級研究員的小野田治，關注印太區域情勢，曾擔任共同作者出版「台灣有事：日本眼中的台灣地緣重要性角色」。

淡江大學日本政經研究碩士班教授蔡錫勲今天告訴中央社記者，岩崎茂擔任行政院顧問後，也鼓勵了其他日本退役將領「公開與台灣各界交流」的作用，而小野田治為退役日本三星空將，過去曾擔任日本航空自衛隊的西部航空方面隊司令官、航空教育集團司令官，對於航空自衛隊主要假想敵的中國、俄羅斯空軍戰力相當瞭解。

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蔡錫勲表示，此次邀請小野田治演講，如同去年邀請岩崎茂來台演講一樣，都是希望台灣可以透過日方退役將領的觀點，瞭解日方對於區域安全情勢的見解，也是以學術機構進行台日二軌外交的模式，增進台日交流與理解。

蔡錫勲說明，此次小野田治演講的主題，將會著重於美國總統川普2度執政後，日本在防衛政策上所面臨的課題，台灣各界聽眾也能藉此知道日方在應對當前局勢下的思維，減少以台灣自己的想法判斷或是接收二手資訊所導致的誤判。（編輯：翟思嘉）1140325