綠指刪台電補助為惡鬥 藍：情緒勒索人民

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（中央社記者葉素萍、劉冠廷台北26日電）民進黨發言人吳崢今天表示，國民黨寧願選擇花費新台幣2000多億元多大撒幣普發現金，卻不願將預算用於撥補台電虧損，藍白目的是要逼迫台電漲電價，造成萬物齊漲的民怨，再進行政治攻擊。台電吸收虧損，穩定民生，急需政府撥補支持，請藍白勿為惡鬥，不顧民生。

國民黨發言人楊智伃指出，民進黨才是台灣電價逐步高漲的真正元凶，現在更想嫁禍給在野黨，說當賊喊抓賊。楊智伃說明，民進黨為擁護非核家園神主牌、圖利綠友友，與國際趨勢背道而馳。錯誤的能源政策，3年至今撥補3000億元，仍漲了5次電價，漲幅近50%，接下來還要情緒勒索人民、繼續撥補錯誤政策，更威脅要調漲電價。錯誤能源政策讓台灣慘虧，撥補台電不如還錢於民繳電費。

民進黨發言人吳崢、韓瑩今天召開記者會表示，台灣民生電價最高峰出現於馬英九政府時期，同時期核能發電占比高達16%以上，對比現今不僅民生電價比馬政府時期低廉，核能占比亦只有5%以下，顯見電價主要受制於國際燃料價格而非核電，國民黨抹黑政府與台電的論述完全錯誤。

吳崢說明，台電迄今虧損4229億元，亟需政府撥補。藍白歸咎民進黨政府能源政策錯誤，但事實是，台電從2022年至2024年，這3年吸收成本高達5993億元，這是為了維持物價、民生用電的價格穩定。若台電完全放手，讓電價依照市場機制調整，那今天台電會是賺錢的公司，但台電除了要維持公司營運，也肩負國家供電穩定社會責任，才會承擔虧損，這是台電為社會付出。

吳崢提到，與國際住宅用電相比，台電每度用電價格2.77元，遠低於韓國4.02元、法國7.4元、英國12.95元、德國13.2元，這是政府與台電近年來的努力。

吳崢指出，造成台電虧損的主因，來自俄烏戰爭導致國際燃料價暴漲，其中燃煤漲近10倍，燃油漲近7倍；國際燃煤及燃料價格趨勢，在俄烏戰爭後都呈現暴漲，現在也未降回戰前相對低檔價格水準；台電為了不讓民生受到衝擊，幫全民墊這筆錢，政府當然要撥補台電，藍白卻惡刪預算。

吳崢解釋，政府預算補貼電價非台灣所獨創，德國、法國、日本也有；藍白聯手封殺政府撥補預算，甚至國民黨寧願選擇花費2000億元多大撒幣普發現金，卻不願將預算用於撥補台電虧損。

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吳崢強調，藍白目的是逼迫台電漲電價，造成萬物齊漲的民怨，再政治攻擊，在野黨不只把人民當盤子，也會進一步弱化台電體質，若台灣未來發生天災，恐影響台電緊急應變能力，對台灣傷害極大。

韓瑩表示，國民黨主張使用核電，電價就會較低，但韓國核電占比是3成，自2020年以來，住宅電價漲幅達到49%，累積虧損約8000億元，台灣漲幅則是7%，累計虧損約4229億元。（編輯：張若瑤）1140326