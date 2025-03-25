加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

國民黨推出反惡罷闢謠網站 助藍委即時澄清

2025/3/25 12:28
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉冠廷台北25日電）國民黨今天推出反「惡罷」闢謠網站，即時澄清謠言，發言人楊智伃表示，要抗衡大惡罷，以此表達號召全國反對惡罷的決心；國民黨智庫副執行長凌濤也指出，要對決、反制全國各地國民黨立委遭受的謠言。

國民黨今天召開記者會，介紹最新推出的「反對惡罷，還錢於民」的「制罷」全國網站，楊智伃說明，國民黨最新推出科技網路的闢謠平台，讓全台灣甚至全世界一眼看清民進黨的造謠與謊言。

楊智伃提到，網站上有「制罷全國」的標誌，取自日本知名籃球漫畫的口號諧音，要反制、抵制、抗衡大惡罷，以此表達號召全國反對惡罷的決心。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

凌濤強調，民進黨從黨中央、總統府、行政院各部會首長都相當會造謠，網站上的打爆謠言區，就是要反制全國各地藍委遭受的謠言，對決所有的謠言。

國民黨副發言人鄧凱勛呼籲支持者一起加入街頭宣講團，成為各縣市黨部的志工，在第一線反制民進黨惡罷的作為。（編輯：張若瑤、翟思嘉）1140325

#凌濤
#楊智伃
#民進黨
#行政院
#國民黨
#總統府
楊智伃
鍾東錦籲主席選舉應延後 國民黨：循規定辦理國民黨：惡意虐童零容忍 支持唯一死刑
凌濤
凌濤等人質疑與詐團往來 鄭文燦撤告不起訴凌濤指週刊配合操作性騷 正國會：將提告以證清白
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

17
更多編輯台推薦新聞：