國民黨推出反惡罷闢謠網站 助藍委即時澄清
2025/3/25 12:28
（中央社記者劉冠廷台北25日電）國民黨今天推出反「惡罷」闢謠網站，即時澄清謠言，發言人楊智伃表示，要抗衡大惡罷，以此表達號召全國反對惡罷的決心；國民黨智庫副執行長凌濤也指出，要對決、反制全國各地國民黨立委遭受的謠言。
國民黨今天召開記者會，介紹最新推出的「反對惡罷，還錢於民」的「制罷」全國網站，楊智伃說明，國民黨最新推出科技網路的闢謠平台，讓全台灣甚至全世界一眼看清民進黨的造謠與謊言。
楊智伃提到，網站上有「制罷全國」的標誌，取自日本知名籃球漫畫的口號諧音，要反制、抵制、抗衡大惡罷，以此表達號召全國反對惡罷的決心。
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凌濤強調，民進黨從黨中央、總統府、行政院各部會首長都相當會造謠，網站上的打爆謠言區，就是要反制全國各地藍委遭受的謠言，對決所有的謠言。
國民黨副發言人鄧凱勛呼籲支持者一起加入街頭宣講團，成為各縣市黨部的志工，在第一線反制民進黨惡罷的作為。（編輯：張若瑤、翟思嘉）1140325
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