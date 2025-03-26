賴清德喊話在野 邊凍刪預算邊漫天喊價無助國安

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（中央社記者葉素萍台北26日電）身兼民進黨主席的總統賴清德今天說，4月1日開始將提升志願役勤務加給與戰鬥部隊加給；他期盼在野黨能審慎思考凍刪國防預算的影響，團結一致支持國防，「不能一方面凍刪、另一方面又漫天喊價，這樣無助於提升國家安全。」

民進黨今天召開中常會，賴清德提到，面對日益複雜的區域情勢要有即時應處的能力，上週國軍完成為期5天的「立即備戰操演」，持續強化保家衛國、維護區域安全的整體量能。

他說，國軍站在守護台灣的第一線，是全民共同的希望，政府要承擔起照顧國軍的責任，更要做全體官兵的後盾。

賴清德表示，民進黨政府長期以來致力於提升國軍待遇與權益，他已經宣布，4月1日開始，提升志願役勤務加給與戰鬥部隊加給。這次待遇調整以基層官士兵為優先，落實政府照顧國軍的承諾。

賴清德說，提升國軍待遇是希望在穩固國防實力的同時，更能為國家培育更多優秀的國軍人才；也因此，他期盼在野黨能審慎思考凍刪國防預算的影響，大家應該團結一致、支持國防，「不能一方面凍刪、另一方面又漫天喊價，這樣無助於提升國家安全。」

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此外，首場「全社會防衛韌性委員會實地演練」明天將在台南舉辦。賴清德指出，總統府全社會防衛韌性委員會是行動的委員會，這次實地演練將融入地震、海嘯、以及關鍵基礎設施爆炸等複合式災難場景，考驗政府大規模疏散撤離、擴充急救醫療場所等應變能力，更要驗證政府、民間相互支援與應變的能量。

他說，面對突發的天然災害，中央與地方政府各部門都要有緊急應變能力，提升全民自我保護能力，這是非常重要的任務，希望透過這次演練，提升全民防災意識。（編輯：謝佳珍）1140326