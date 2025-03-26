台南反映震災復建需協助 卓榮泰允諾1週內解決

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（中央社記者楊思瑞台南26日電）行政院長卓榮泰今天到台南視察0121地震災後復原重建情形，地方反映還有農損、寺廟災後修繕經費等問題待中央協助。卓榮泰表示，將在1週內把今天反映問題一一解決。

卓榮泰下午前往台南市楠西區江家古厝視察，首先聽取台南市副市長葉澤山針對0121地震災後復原重建情形簡報，台南市長黃偉哲、民進黨立委郭國文、陳亭妃、賴惠員，及國民黨立委謝龍介等人當面反映地方需求，隨後並進入江家古厝聚落內視察建物受損情況。

葉澤山簡報表示，以江家古厝修復來說，台南市文資處已成立災害應變小組，目前聚落內累計申請補助戶數為47戶，由文化部及客委會核定歷史建築規劃設計及工程費，各負擔45%，另外10%也希望中央依照以往類似個案處理方式全額補助。

陪同視察的行政院公共工程委員會主任委員陳金德表示，江家古厝聚落損害修復經費10%差額，可依市府核算實際金額，通報到行政院後，由中央進行補助。

卓榮泰回應表示，他在這段時間多次告知行政院負責處理相關事務人員，各種補助再快，都不如災害來得快；各種補助再多，都不如民眾損失多，一定要切身體會民眾各種需求，目前還有農損、觀光、宗教寺廟等方面需要協助，後續損害補償要處理得更快、更好。

他說，江家古厝修復原本還有10%經費要由台南市政府負責，陳金德也已允諾由行政院全額協助；有關農業部業務部分，也將由農業部重新核算，如果有農會建物需要拆除重建，可再研議有沒有比較好的方式，滿足地方需求；而宗教寺廟建物雖然不是住宅，但牽涉到公共安全，將由內政部重新處理。

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卓榮泰表示，此次災後處理比照先前花蓮0403地震，包括建物修繕、利息及租金補貼等方面都不會有任何例外。

他說，風雨無情、政府有備，就是要讓人民安心，雖然速度不一定馬上能即時趕到，但一定在最需要時透過地方政府與民代找到問題，並在最快時間內把災害損失弭平，今天所提出問題，將在1週內一一解決並回報給地方政府。（編輯：李淑華）1140326

行政院長卓榮泰（前右5）26日到台南市楠西區江家古厝視察0121地震災後復原重建情形，了解建物受損及目前處置情況。中央社記者楊思瑞攝 114年3月26日