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罷團雙北共享辦公衝高連署 藍批為罷免而罷免

2025/3/28 14:32（3/28 14:41 更新）
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（中央社記者黃旭昇新北28日電）「雙北大罷共享辦公室」今天成立，罷團說，希望衝高連署人數，達成三階罷免目標。國民黨新北市黨部說，民進黨策略千篇一律，為罷免而罷免。

罷免國民黨立委的新北市4個罷團、台北市2個罷團，今天在新北市成立「雙北大罷共享辦公室」；同時與公民團體、宗教人士、美國僑界人士、台灣教師聯盟等開記者會。

罷團領銜人或代表也出席，罷團表示，國民黨為中國武統講話，立委是「通匪立委」，罷免是要展現民意，並檢視資深立委的表現。

各領銜人發言時表示，有些選區目前連署人數尚未達到目標值的一半，距離二階段連署達標，還有一段距離，成立作戰聯合基地，是要提高效率和運用資源，彼此串聯，趕在4月底前送件，以達大罷免成功的目標。

創作歌手閩南狼表示，如果台灣被統一，就沒有民主，令人憂心。罷團領銜人歌手朱約信說，希望透過歌聲、宣講，展現民意。

全美台灣同鄉會顧問陳桂鈴發言表示，台灣正處於危險階段，挺「中國代言人立委」是危險的行為，會斷送自己的未來，因此，必須罷免立委，將未來還給自己手上。

台灣北社副社長羅浚晅說，共享辦公室不但收取雙北連署書，也收全台的連署書。他說，罷免不是藍綠之爭，而是制度之爭，也希望不分區立委在大罷免行動後下台。

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對於罷團的舉動，國民黨新北市黨部主委黃志雄接受中央社記者電訪表示，將所有的事情與對岸連結，都是民進黨千篇一律的策略，也是把人民當白癡，為罷免而罷免。

黃志雄說，罷免的理由要合情合理，讓事實證明。立院通過的修正財政收支劃分法是將中央資源下放10%到地方；修改選舉辦免法是要讓罷免更嚴謹與加重難度，刪減部分中央總預算，是不滿中央以補助預算為錯誤能源政策買單，「這些法案與中國有何關係」。（編輯：林恕暉）1140328

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