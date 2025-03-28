民進黨：1席都不能掉 做所有立委最強力後盾

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（中央社記者溫貴香台北28日電）中選會今天宣布，一階補件審查，8綠委罷免案可進入二階連署。民進黨表示，國民黨針對民進黨立委發起的罷免，是報復式的惡意罷免，完全由國民黨中央主導，充斥著政治算計。全黨將全力顧好每1席黨籍優秀立委，1席都不能掉，做所有立委最強力的後盾。

罷免潮延燒，有15件一階未達門檻的民進黨立委罷免案已補件完畢。中選會今天說，新增8人補件一階通過。據了解，通過者為民進黨立委伍麗華、陳瑩、吳思瑤、吳沛憶、蘇巧慧、張宏陸、蔡其昌、何欣純。

民進黨發言人韓瑩晚間表示，國民黨針對民進黨立委發起的罷免，是報復式的惡意罷免，完全由國民黨中央主導，充斥著政治算計。從各地傳來的死亡、偽造連署可看出，這些偽造連署過程，證明這些罷免完全不具正當性。

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她並說，針對相關違法情事，黨部近期已蒐集相關事證，也已按鈴提告，呼籲檢調對於不法事宜勿枉勿縱，務必嚴查相關違法行為，以昭公信。

韓瑩強調，民進黨遭國民黨惡意罷免的立委，都是在國會擁有專業能力，立法問政表現優異且勤跑選區，服務深受基層好評的優秀立委，民進黨中央會做所有立委最強力的後盾，全力守好每位優秀立委，1席都不能掉，讓表現優秀的立委留在國會，繼續為人民守護國家，守護台灣。（編輯：翟思嘉）1140328