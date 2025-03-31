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清明前夕祭史明 蔡英文：攜手團結做勇敢的台灣人

2025/3/31 17:16（3/31 17:33 更新）
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民國110年9月史明文物館開幕式，時任總統蔡英文提筆寫下「想念史明」。（中央社檔案照片）
民國110年9月史明文物館開幕式，時任總統蔡英文提筆寫下「想念史明」。（中央社檔案照片）
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（中央社記者葉素萍台北31日電）清明節前夕，前總統蔡英文今天說，她到八里山上，和史明說說話；上週末剛結束的「大港開唱」，有一句「做一個堂堂正正的台灣人」，許多喜歡音樂的年輕人，都與這句標語合影。她希望，大家能攜手團結，帶著史明的堅毅精神，一起做一位勇敢的台灣人。

台灣獨立建國運動先驅史明（本名施朝暉）2019年9月20日病逝，享嵩壽103歲。

蔡英文今天透過臉書表示，清明節前夕，她再次到八里山上，和史明說說話。每年到了這個時候，她總會特別想起，和史明一起吃飯，分享台灣大小事的那段時光。也會想起，史明一路走來，無論面對多大的挑戰，他總是不忘初衷，一步一步朝著他想望的那個台灣，意志堅定地向前走去。

她說，史明的一生，都在為台灣的未來奮鬥、打拚。而他最常提到的，就是台灣人一定要團結起來，才能抵抗外來的壓迫。她相信，只要把史明的話記在心中，就可以在困境中找到堅強的力量。

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蔡英文說，史明教育基金會還帶了「新珍味」的積木模型，並熱情地邀請她，到日本東京新珍味史明紀念館。「我也非常期待，親自到訪的那一天。」

蔡英文表示，上週末剛結束的「大港開唱」，有一句「做一個堂堂正正的台灣人」，許多喜歡音樂的年輕人，都與這句標語合影。她希望大家能攜手團結，帶著史明的堅毅精神，一起做一位勇敢的台灣人，讓台灣繼續走在民主、自由的道路上，走向世界。（編輯：林興盟）1140331

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