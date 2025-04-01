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卓榮泰：中午開臨時院會 處理警察年改覆議案

2025/4/1 10:03
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（中央社記者王揚宇台北1日電）立法院會1月三讀修正通過警察人員人事條例部分條文，提高警消、海巡等退休所得替代率，行政院已收到立法院所送修正條文，外界關注行政院是否提覆議。行政院長卓榮泰表示，今天中午會開臨時院會處理。

立法院會今年1月三讀修正通過警察人員人事條例部分條文，明定警察、消防、海岸巡防、移民及空中勤務總隊人員的每月退休所得，其替代率應依退休人員審定的退休年資，任職滿15年者，替代率為43.25%，最高增至36年，為80%。行政院日前已表態，將尋求合法合憲救濟方式。依法推算，政院最晚需在4月2日提出覆議案。

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立法院會今天進行施政總質詢，卓榮泰會前接受媒體聯訪，針對上述議題作相關說明。卓榮泰表示，行政院跟過去一樣，對於任何的覆議案，在時間許可下，都會審慎、謹慎且周延地研判。

卓榮泰說，4月3日因逢假日，沒有辦法開行政院會，因此已經決定今天中午召開臨時院會，處理相關覆議案，也請立法院支持行政院提出的覆議案。（編輯：謝佳珍）1140401

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