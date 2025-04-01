通知地方政府同步演習？ 國防部：配合漢光預先協調

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（中央社記者楊堯茹、吳書緯台北1日電）媒體報導，中共今天對台灣周邊展開聯合演訓，國防部上午通知各縣市政府同步進行演習。國防部今天澄清，這次通知不是針對中共軍演，主要是配合漢光演習與縣市政府進行預先協調以及資料比對。

媒體報導，國防部上午約10時30分通知各縣市政府民政局，要求全國22縣市同步進行共軍攻台演習，並通報各縣市首長。傳出後指部已準備進駐各縣市應變中心進行模擬演習。

國防部下午舉行臨時記者會，全動署副署長劉泰益說明，這次通知不是針對中共軍演，而是配合5日到18日漢光演習，與縣市政府進行預先協調以及資料比對。

劉泰益也澄清，並無「通知喊卡」這件事。後備指揮部參謀長薛淵銓則補充，今天是與各縣市政府做漢光演習的場地協調，並不是針對中共軍演。

國防部發言人孫立方強調，協調傳達過程中有訊息失誤狀況，協調目的是針對漢光演習操演的場地等事項做協調，而不是針對中共軍演，也沒也取消、喊卡的狀況。

媒體詢問，本次中共軍演是否進行實彈射擊。情報及參謀次長室次長謝日升回應，到目前為止還未掌握有登船臨檢，或在台海周圍進行實彈射擊的舉措。

謝日升也強調，不管中共軍演規模大小或代號為何，國防部是依照當時掌握到的實際敵情來做研判與因應。

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媒體另關切，國防部劃設的應變區是在防空識別區（ADIZ）範圍內，應變區外的東沙群島本次是否受到侵擾。

對此，謝日升說明，就目前掌握，本次東部戰區軍演在台海周圍，並未擴及東沙群島範圍，將持續運用各種情監偵手段掌握共軍動態。（編輯：翟思嘉）1140401