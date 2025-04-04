赴五指山向李登輝致敬 蔡英文：團結共同守護台灣

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香台北4日電）前總統蔡英文今天表示，台灣走了這麼久的「民主之路」，她相信，台灣的民主已經成熟到足以面對當前國際局勢的動盪與挑戰。在這樣的關鍵時刻，只要沉著、冷靜地去應對，「團結共同守護台灣，國家的前途，就能掌握在我們手中」。

蔡英文今天在臉書貼出日前赴五指山國軍示範公墓向前總統李登輝致意照片發文表示，今天是清明節，許多國人都早起出門祭拜、緬懷故人。前幾天，除了到八里和史明歐吉桑說說話，也到五指山向前總統李登輝致敬。

蔡英文指出，李登輝在卸任後，依然關心台灣的發展，透過出訪、寫作和演講，希望和全體國人一起「走出一條屬於台灣自己的道路」。

蔡英文提到，每一個時代的挑戰都不同，過去，李登輝帶領台灣從威權走向民主，他對民主理想的堅持、對國家主權的堅定，都是留給大家的重要精神。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

蔡英文談及，台灣走了這麼久的「民主之路」，她相信，台灣的民主已經成熟到足以面對當前國際局勢的動盪與挑戰。在這樣的關鍵時刻，只要沉著、冷靜地去應對，團結共同守護台灣，國家的前途，就能掌握在手上。

蔡英文也希望，李登輝留給台灣的精神，能夠讓台灣人充滿智慧，在世界的變局中，確立未來的發展戰略，指引克服新一個階段的考驗，實現「生為台灣人的幸福」，讓世世代代的台灣人都能安居樂業，也為世界帶來貢獻。（編輯：張若瑤）1140404