對等關稅衝擊 朱立倫：產業補助應至少2000億元
2025/4/7 18:17（4/7 18:31 更新）
（中央社記者王鴻國新北7日電）因應美國對等關稅衝擊，行政院今天邀立法院朝野各黨團共商國是。國民黨主席朱立倫表示，朝野應共赴國難，中小企業或弱勢產業的補助案應由880億元提高到2000億元以上。
國民黨今天在新北市中和區舉辦「還錢於民」政策說明會，朱立倫接受媒體聯訪。針對行政院邀立法院朝野各黨團共商國是，朱立倫指出，此時是全世界最關鍵時刻，朝野要全力以赴，共赴國難，凝聚所有智慧。
朱立倫表示，為避免中小企業無法承受對等關稅衝擊，補助或輔導中小企業或弱勢產業的新台幣880億元方案只是杯水車薪，距離整個目標差距太遠。
他認為，至少要把2025年總預算案刪除的1400多億元以及超徵稅收拿出一部分，讓補助方案總金額達到2000億元以上，才能讓中小企業或弱勢產業有感。
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朱立倫指出，各縣市長現在與產業座談，會商解決方案。10日晚間將邀請縣市在國民黨的智庫共同研商，希望能夠在國難當頭的時候，不管是中央或者是地方能共同來努力。
他表示，美國對等關稅讓台灣股市、整個經濟都會受到很大衝擊，這個時候應該朝野一致地發揮智慧。最重要的是，希望總統賴清德用最高的智慧，以民爲念，大家坐下來，共同來解決問題。這個時候不管國會也好，地方也好，大家一起來努力。（編輯：戴光育）1140407
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