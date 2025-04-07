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亞洲自由民主聯盟論壇關切台海 綠：持續強化國安

2025/4/7 19:22（4/7 19:41 更新）
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民進黨7日表示，亞洲自由民主聯盟在菲律賓馬尼拉召開南海區域安全論壇，台海安全問題成為會議焦點。（民進黨提供）中央社記者葉素萍傳真 114年4月7日
民進黨7日表示，亞洲自由民主聯盟在菲律賓馬尼拉召開南海區域安全論壇，台海安全問題成為會議焦點。（民進黨提供）中央社記者葉素萍傳真 114年4月7日
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（中央社記者葉素萍台北7日電）亞洲自由民主聯盟在菲律賓馬尼拉召開南海區域安全論壇，民進黨今天表示，台海安全問題成為會議焦點，各國代表積極表達對於中國擴張、區域和平的擔憂，民進黨會持續強化國防安全，深化守護和平自由。

民進黨晚間發布新聞稿表示，亞洲自由民主聯盟（Council of Asian Liberals and Democrats, CALD）於2日至5日在菲律賓馬尼拉，召開南海區域安全論壇暨CALD第50屆執行委員會議。民進黨由國際部代理主任陳文昊等人代表出席，遠景基金會執行長賴怡忠、駐菲律賓公使李廷盛也受邀，向國際分享台灣經驗。

民進黨指出，會中聚焦中國在區域擴張的野心與作為，並討論亞洲國家如何攜手合作，面對國際地緣政治情勢劇變下的共同挑戰。

陳文昊表示，民進黨致力於持續強化國防安全、深化與各國的合作，為全球民主與和平發展貢獻。在中國威脅逐漸增強下，反對黨藉由破壞台灣社會內部運作的方式，侵害台灣的民主憲政體制，與台灣利益背道而馳；當前民眾自發性透過民主罷免機制持續守護台灣的和平與自由，也感謝國際持續關注台灣情勢發展。

民進黨國際部副主任邱雯莉指出，面對中國無所不用其極的滲透、利誘與威脅，區域各政黨盟友仍展現對台灣堅定不移的支持；民進黨會持續與這些區域的民主鬥士們團結在一起，共同對抗威權勢力的侵擾。

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賴怡忠呼籲，第一島鏈各國應加強連結，團結採取具體的反制行動，共同對抗威權勢力的擴張。

李廷盛重申，台灣與菲律賓共享相同的價值與利益，同樣面臨中國的滲透威脅及國安挑戰；鑒於台菲兩國人民交流往來密切，如何加強合作、共同維護雙方人民的福祉與安全至關重要。（編輯：林克倫）1140407

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