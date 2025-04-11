警察人員人事條例覆議案表決 立委開始投票

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（中央社記者王揚宇台北11日電）行政院針對警察人員人事條例修法提出覆議，立法院會今天進行記名投票表決，在議事人員布置完成圈票處後，上午11時20分開始投票。

會議主席、立法院長韓國瑜宣告，投票截止時間為中午12時15分，如果全體立委在此時間前投票完畢，就會提前開票。

立法院會1月三讀修正通過警察人員人事條例部分條文，明定警察、消防、海岸巡防、移民及空中勤務總隊人員的每月退休所得，其替代率應依退休人員審定的退休年資，任職滿15年者，替代率為43.25%，最高增至36年，為80%。

行政院長卓榮泰4月1日表示，立法院三讀修正通過的警察人員人事條例部分條文，有衝擊退撫基金財務等5大窒礙難行之處，因此依憲法增修條文規定，呈請總統核可後，移請立法院覆議。

韓國瑜4月8日召集朝野協商，決議4月11日處理警察人員人事條例覆議案，全院委員會審查時，不邀請行政院長卓榮泰列席說明，由各黨團各推派一人發言，待全院委員會審查完畢，同日改開院會進行記名投票表決。

全院委員會今天進行時，台灣民眾黨立委張啓楷發言表示，警消人員正在守護大家的安全，民眾黨曾做過2次大型民調，結果顯示絕大部分的民眾贊成不要再繼續民進黨推動的大砍警消退休年金政策，反而是要適度提高，這是台灣共識，請民進黨不要霸凌警消人員。

民進黨立委吳思瑤表示，針對警察人員人事條例修法產生的窒礙難行之處，包括違反財政紀律、憲法權力分立原則，也在破壞退撫制度的公平性等，如果覆議案被封殺，會讓退撫基金提早2年破產等，請藍白支持覆議案，支持年輕世代跟台灣的年金永續。

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國民黨立委吳宗憲指出，這次的修法是希望保障警察、消防、海岸巡防、移民及空中勤務總隊人員的退休生活，因為他們長期處在高壓、高危險的工作環境，而且當他們用生命、青春、犧牲健康來維護社會安全時，國家千萬不要忘記他們。

在各黨團代表發言結束、議事人員布置完成圈票處後，上午11時20分開始投票。（編輯：蘇志宗）1140411