萬間超商打造成戰時樞紐？府：現階段尚無規劃
2025/4/13 11:10（4/13 11:22 更新）
（中央社記者葉素萍台北13日電）媒體指出政府規劃將全台1.3萬間超商打造成「戰時樞紐」。總統府說，在全社會防衛韌性委員會討論時，大賣場業者分享921救災角色與經驗，也有委員提議參酌國際經驗加入民間通路合作，這些意見都是重要參考，惟目前政府尚無如媒體報導的具體規劃。
媒體報導指出，政府規劃將全台1.3萬間超商，打造成「戰時樞紐」，一旦台海爆發戰爭，民眾可被引導前往住家附近超商，領取配給口糧和醫療用品；若戰爭發生，軍人甚至連警察都將被派往前線，留下民間的第一線應變人員負責照顧和管控社會秩序。
總統府發言人郭雅慧今天表示，在全社會防衛韌性委員會討論時，大賣場業者分享921救災角色與經驗，也有委員提議參酌國際經驗加入民間通路合作，這些意見都是重要參考，「惟目前政府尚未如媒體報導所稱的具體規劃」。
郭雅慧說，為了強化全社會防衛韌性，政府相關單位持續就「民力訓練暨運用」、「戰略物資盤整暨維生配送」、「能源及關鍵基礎設施維運」、「社福醫療及避難設施整備」，以及「資通、運輸及金融網絡安全」等5個面向進行盤整與驗證。
她強調，相關的戰略物資配送場域及配送方式，政府原就設有配送站機制，並持續以安全性、可及性、專業性為原則，參酌國內外經驗規劃精進。惟警察人員並不會如特定外媒所稱「派往前線」，而是協助維持社會治安、管制交通物流秩序，關鍵基礎設施防護等重要的國民保護任務。
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郭雅慧表示，加強韌性、有備無患是重要原則，力求面臨複合型災害或緊急狀態時，能夠有更完整而安全便利的物資供應網絡。
她說，疫情期間配送口罩、酒精等民間通路業者與志工服務團體亦加入抗疫行列，未來也會將經驗納入全社會防衞韌性體制。（編輯：蘇志宗）1140413
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