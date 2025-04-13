超商當戰時樞紐？ 綠委籲規劃韌性機制須納業者意見

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（中央社記者陳俊華台北13日電）媒體報導指，政府規劃將超商打造成「戰時樞紐」。民進黨立委王定宇今天說，平時就要做好居安思危準備，但超商是否納入全社會防衛韌性，尊重相關單位規劃；民進黨立委陳冠廷說，規劃相關機制時須納業者意見。

英國衛報報導，從能源安全到網路連線，台灣正想方設法在中國攻擊的情況下保護人民，政府規劃將全台1.3萬間超商打造成「戰時樞紐」，一旦台海爆發戰爭，民眾可被引導前往住家附近超商，領取配給口糧和醫療用品。

王定宇今天透過影片表示，不希望台灣發生任何戰爭或天災，但平時就要做好居安思危準備，萬一最差的狀況發生時，才能臨危不亂；超商是否成為全社會防衛韌性的重要環節，還不得而知，要由相關單位規劃。

王定宇說，台灣超商網絡綿密，平時就是消費、資訊取得的社區節點，面對天災或敵人入侵時，超商的網絡非常有效用，而是否納入在全社會防衛韌性，尊重相關單位規劃。

王定宇表示，每個人與每個據點都能為國家、人民安全提供最大效益，這是面對戰亂時的基本思維，如果不希望戰亂發生，平常就要做好準備，備戰才能止戰。

陳冠廷透過媒體群組指出，政府在規劃相關機制時，必須全面納入業者意見，並強調持續營運計畫的重要性；不僅是超商，還有其他物流據點，這些都必須全方位納入考量，與民間之間的溝通同樣至關重要。

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民進黨立委賴瑞隆表示，台灣便利商店密集且通訊、物資豐富，確實是台灣相當特殊的優勢，未來一旦發生任何戰亂時，也是最佳的交流溝通與物資通訊地點，國外媒體這樣的判斷很合理。

賴瑞隆說，目前軍購持續增加、潛艦持續建造，也做好民防準備，有決心防衛國家安全時，敵人就不敢輕舉妄動。以便利商店作為中繼點相當重要，支持政府所有的規劃，確保台灣的穩定、安全與和平。（編輯：林克倫）1140413