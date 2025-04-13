外媒報導超商當戰時樞紐？藍委籲快查誰洩密

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（中央社記者劉冠廷台北13日電）外媒報導，指政府規劃將全台1.3萬間超商打造成「戰時樞紐」。國民黨團書記長王鴻薇今天說，政府現將民生物資地點視為最高機密，國民黨立委翁曉玲詢問都不能得知詳情，結果外媒居然先知道。翁曉玲則說，行政院長卓榮泰還不快去查是誰洩密。

英國衛報報導，從能源安全到網路連線，台灣正設法在中國攻擊的情況下保護人民，其中一項討論是，萬一發生戰爭，便利商店或許可發揮重要功能。

王鴻薇今天受訪表示，重點是有沒有先與超商講過，政府現在對這類民生物資必需品地點，視為最高機密，連翁曉玲詢問都不能得知詳情，結果外媒居然先知道；她質疑，有些超商在連假期間根本不營業，到時如何因應，若要執行，一定要先演練過。

國民黨立委馬文君提出質疑，若是通訊中斷、電力中斷、道路不通且有人搶劫，便利商店員工守得了嗎，若如外媒報導，政府是過度天真，難道是外行人規劃的嗎。便利商店那麼多，要多少人力守護，這又不是一般的做生意。

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翁曉玲透過臉書表示，卓榮泰說的戰時糧食儲備供應地點地圖是國家機密，原來是指「全台超商」，這麼重要的「國家機密」，竟然讓4位知情人士洩漏給英媒「衛報」，卓榮泰還不趕快去查是誰洩密。

翁曉玲指出，政府擬將全台1.3萬間超商打造成「戰時社區樞紐」，這可行嗎，政府憑什麼徵用超商，現行法有規定可以徵用嗎；政府要將這樣困難的資源分發任務讓民間業者來承擔，實在是太輕率。（編輯：林克倫、蘇志宗）1140413