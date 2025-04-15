鍾小平赴監院陳情 指罷免綠委案處分不符比例原則

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（中央社記者高華謙台北15日電）國民黨台北市議員鍾小平今天赴監察院陳情時表示，近期司法單位偵辦罷免連署案，辦藍不辦綠，動輒祭出羈押與新台幣50萬高額交保金，相關強制處分不符比例原則。

今天輪值監委田秋堇告訴中央社記者，已收到陳情案，接下來會行文函詢相關單位，請單位答覆。

藍營青年發起罷免民進黨立委吳沛憶、吳思瑤，北檢接獲告發指疑有偽造文書情事，昨天發動搜索，經漏夜複訊後，今天凌晨諭令劉思吟、賴苡任、滿志剛50萬元交保，李孝亮、劉女丈夫林叡30萬元交保，陳冠安20萬元交保，均限制出境出海。

鍾小平今天到監察院開記者會質疑，先前已有國民黨台南市黨部幹部遭羈押，台北地檢署昨天偵辦相關案件也祭出新台幣50萬元交保金，國家機器動得太厲害，辦藍不辦綠。

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鍾小平說，這樣的強制處分不符比例原則，因收押須符合涉犯最輕本刑5年以上重罪、有串供或逃亡之虞等要件，而偽造文書當然有涉嫌犯罪，但並非最輕本刑5年以上的重罪，司法單位動輒祭出重保、羈押，顯示行政單位已經介入司法，因此他今天到監察院是要找監委陳情，為年輕人討公道，畢竟監察院是人民救濟最後一道關卡。

他表示，不管是用名冊、代簽、表格不對等都是偽造文書，都會造成被罷免者利益受損，等於用詐術達成罷免連署二階，不分藍綠，犯法就要揭發，因此他也會去基隆地檢署告發罷免國民黨立委林沛祥的團體。（編輯：林淑媛）1140415