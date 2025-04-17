立委疑核電為談美關稅籌碼 彭啓明：非環部主責

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（中央社記者張雄風台北17日電）有國民黨立委今天質詢提問，小型模組化反應爐（SMR）是否會成為對美關稅談判的籌碼。環境部長彭啓明強調，環境部非核能的主責機關，未參與討論；一座SMR大小相當於大巨蛋，發展需社會溝通與安全性評估。

立法院社福及衛環今天邀請環境部部長、經濟部、外交部就「因應美國退出巴黎氣候協定並提出對等關稅，對國內產業淨零轉型造成衝擊」專題報告，並備質詢。

國民黨立委陳菁徽質詢提問，美國總統川普啟動關稅談判，小型模組化反應爐（SMR）是否會成為談判籌碼；氣候變遷對策委員會會議中各部會是否有共同的想法。

彭啓明答詢，核能的主責機關不是環境部，他也沒有參與討論；環境部為淨零碳排，會主動觀察國際趨勢，就他所知，目前全世界也還沒有開始商轉的SMR、最快要到2030年。

彭啓明接受媒體訪問時表示，例如以美國一個SMR案例，就所掌握的資料大概需要14公頃這麼大的範圍，面積比台灣大巨蛋還要來得大；所以基本上在台灣如果要推動SMR，也需社會溝通與安全性評估。

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彭啓明說，目前在歐盟定義核能屬於潔淨能源，並不是綠能；核電要重啟或延役，是按照國際的經驗、需要國際相對的專家來做評估審核。

彭啓明強調，其實任何的能源都必須考慮到國家安全的問題，還是屬於有專業的國安的團隊來負責，並不是環境部主責。（編輯：陳清芳）1140417