賴總統出席台北母娘文化季 與蔣萬安同台扶轎[影]

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影片來源：中央社

（中央社記者陳怡璇台北19日電）總統賴清德今天出席台北母娘文化季，致詞時盼母娘保佑台灣國泰民安、風調雨順，台北市四時無災。但在拉掉紅布幕時，布幕不慎落在賴總統頭上，形成小插曲。

賴總統、台北市長蔣萬安今天共同出席台北母娘文化季「羅天大醮米龍開光暨保民繞境嘉年華起駕儀式」，為新落成的母娘文化館揭牌，但在拉掉紅布幕時，布幕不慎落在賴總統頭上，意外形成小插曲。賴總統隨後致詞時則表示，文化館今天落成，實在很壯觀，都是堂主、主委跟各位功德主的打拚結果，在此跟大家道謝。

今天是蔣萬安拋出倒閣說後兩人首次共同露面。蔣萬安略早抵達，等賴總統到場後主動握手致意，隨後兩人一同為新落成的文化館揭幕、主持祈福儀式、為母娘寶像出巡扶鸞起駕等。

賴總統致詞時表示，很榮幸有機會扶鸞起駕、奉送母娘今年的遶境啟程，誠心誠意恭祝今年文化祭所有活動圓滿順利成功，請母娘大顯神通大發慈悲，保佑台灣國泰民安、風調雨順、北市四時無災。

蔣萬安致詞時則說，慈惠堂從早年基隆路的家宅到興安街，再到今日巍峨大廟，走過55個年頭，見證了母娘的慈悲與廣大影響力。慈惠堂長期以來積極投入社會公益，捐贈各項物資設備給台北市政府，如去年11月，北市少棒勁旅東園國小苦無1台交通車，募款四處碰壁，慈惠堂總策劃李瑞彬二話不說、慷慨解囊。

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賴總統說，松山慈惠堂不只是信仰中心，也是公益的化身，蔣萬安剛剛提到慈惠堂幫忙北市府作公益，慈惠堂幫的不只是台北市，行善擴及全台灣。

賴總統回憶台南大地震時，慈惠堂也公開呼籲幫忙台南度過難關，他身為當時的台南市長，永遠記得這份心意，松山慈惠堂慈悲可見一斑，希望在母娘保佑之下，國家可以安全、社會可以安定、人民安居樂業。（編輯：李錫璋）1140419

總統賴清德（圖）19日上午前往台北松山慈惠堂，出席「2025台北母娘文化季羅天大醮米龍開光暨保民遶境嘉年華起駕」儀式，以毛筆為米龍開光。中央社記者徐肇昌攝 114年4月19日

總統賴清德（前中）、內政部長劉世芳（前中左）、台北市長蔣萬安（前中右）19日上午到台北松山慈惠堂，出席「2025台北母娘文化季羅天大醮米龍開光暨保民遶境嘉年華起駕」儀式，3人參與扶轎。中央社記者徐肇昌攝 114年4月19日

總統賴清德（前左）與台北市長蔣萬安（前右）19日上午到台北松山慈惠堂，出席「2025台北母娘文化季羅天大醮米龍開光暨保民遶境嘉年華起駕」儀式，兩人握手致意。中央社記者徐肇昌攝 114年4月19日

總統賴清德（前右4）、內政部長劉世芳（前右3）、台北市長蔣萬安（前左3）等人19日到台北松山慈惠堂，出席「2025台北母娘文化季羅天大醮米龍開光暨保民遶境嘉年華起駕」儀式，並為母娘文化館揭牌。中央社記者徐肇昌攝 114年4月19日

總統賴清德（前右2）、內政部長劉世芳（前右1）、台北市長蔣萬安（前左1）等人19日到台北松山慈惠堂，出席「2025台北母娘文化季羅天大醮米龍開光暨保民遶境嘉年華起駕」儀式，為米龍開光。中央社記者徐肇昌攝 114年4月19日